Začíná Recyklační víkend, kdy Národní technické muzeum hledá exponáty

Začíná Recyklační víkend, kdy lidé mohou nabídnout svůj vysloužilý elektrospotřebič do sbírek Národního technického muzea (NTM). Udělat to mohou prostřednictvím události na facebooku. Akce se uskuteční do neděle 13. října. Každý, kdo nabídne svůj starý elektrospotřebič, získá kupón na vstupné do muzea.

Od pátku do neděle budou od 9:30 do 16:30 hodin k dispozici on-line na chatu na facebookové stránce NTM kurátoři muzea a zástupci kolektivního systému Elektrowin, který se zabývá sběrem elektroodpadu. Pokud se elektrospotřebič nebude hodit do sbírky muzea, převezme ho Elektrowin. Mimo jiné vysvětlí, proč dát spotřebič k recyklaci a jak budou suroviny z přístroje dál využity, nebo poradí, kde se nachází nejbližší sběrný kontejner.

V případě, že bude předmět vybrán do sbírek muzea, bude uzavřena jednoduchá darovací smlouva, na jejímž základě získá dárce dvě čestné vstupenky do NTM. Prvních pět navíc dostane kupon v hodnotě 500 korun na nákup spotřebního zboží. V případě, že se přihlásíte, avšak elektrospotřebič nebude určen do muzea, získá kupón na slevu na základní nesnížené vstupné do NTM ve výši 180 korun s platností do 31. října 2025.

"Z minulého ročníku Recyklačního víkendu nakonec vzešel ‚nej‘ muzejní kousek 2023, kterým se stal elektrický žehlič americké výroby Maytag. Ten byl pořízen na konci 30. let minulého století do rodiny textilního továrníka v Polici nad Metují. Doufám tedy, že i v letošním roce budou vybrané přírůstky do sbírek NTM stejně přínosné," uvedla Lucie Střechová, kurátorka NTM sbírek Technika v domácnosti a textilní průmysl.

Recyklační víkend se opakovaně koná jako součást oslav Mezinárodního dne elektroodpadu, který letos připadá na pondělí 14. října. Recyklační víkend doprovází internetová soutěž s názvem Máte doma muzejní kousek? s celorepublikovou působností. Soutěž je pravidelně vyhlašována na počátku dubna a oproti programu Recyklační víkend je ve třech vyhodnocovacích etapách rozložena do zbytku roku.