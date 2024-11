Začíná veletrh škol Schola Pragensis, žákům pomůže s výběrem střední školy

S výběrem správné střední školy pomůže i letos žákům a jejich rodičům tradiční veletrh Schola Pragensis. Akce se koná v pražském Kongresovém centru, zájemci na festival mohou zavítat ode dneška do soboty. Žákům se představí více než 100 středních a vyšších odborných škol různých zaměření. Vstup je zdarma.

Zájemci si na veletrhu mohou vytvořit přehled o tom, jaké typy studia jim pražské školy nabízejí, setkat se mohou i s jejich žáky a učiteli. Mají příležitost navštívit stánky gymnázií, odborných škol, učilišť i vyšších odborných škol.

Na akci budou i někteří zaměstnavatelé a sociální partneři středních odborných škol, kteří budou prezentovat své stipendijní a podpůrné programy. Připraven je i doprovodný program, například ochutnávky práce studentů gastronomických oborů či workshopy pro učitele.

Veletrh je podle pražského radního pro školství Antonína Klecandy (STAN) pro žáky a rodiče jedinečnou příležitostí dozvědět se více o nabízených oborech. Zájemci se podle něj mohou na stáncích poradit například o požadavcích přijímacího řízení či získat praktické rady, které jim pomohou se strategií výběru školy.

S lepší orientací v prostorách Kongresového centra návštěvníkům pomůže mobilní aplikace Schola Pragensis. Kromě plánku veletrhu nabídne také kompletní katalog všech pražských středních škol, profesní test pro zjištění vhodného oboru či instruktážní videa k výběru školy.

Podávání přihlášek na střední školy bude v tomto školním roce stejné jako v minulém. Uchazeči budou moci podávat přihlášky elektronicky přes systém DiPSy, papírově s podporou elektronického systému nebo čistě papírovou formou. Termín pro podávání přihlášek se měnit nebude a zůstává od 1. do 20. února. Žáci si stejně jako v minulém školním roce mohou podat až pět přihlášek, z toho tři do oborů bez talentové zkoušky a dvě do oborů s talentovou zkouškou.

Dnes a v pátek je veletrh pro návštěvníky otevřen od 08:30 do 18:00, v sobotu zavře v 15:00.