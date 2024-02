Začínající podnikatelé možná nebudou muset po určitou dobu hradit zálohy na sociální pojištění

Začínající podnikatelé možná nebudou muset po určitou dobu od zahájení samostatné výdělečné činnosti platit zálohy na sociální pojištění. Pojistné by odvedli až při jeho řádném ročním zúčtování. Předpokládá to novela o pojistném na sociální zabezpečení, kterou předložila pětice poslanců ze všech koaličních stran. Opatření by mělo podle předkladatelů pomoci lidem při zahájení podnikání zejména tím, že jim vylepší finanční toky.

Příjmy podnikatelů po zahájení činnosti mohou být podle autorů novely nízké a přiměřené výše mohou dosáhnout až po několika měsících. Navzdory tomu musejí tito lidé hradit zálohy na sociální odvody. "To odčerpává již tak nedostatečné finanční zdroje pro start podnikání a je překážkou v začátcích podnikání," napsali předkladatelé v čele s Vojtěchem Munzarem (ODS) v důvodové zprávě.

Začínající podnikatelé by podle novely nemuseli hradit zálohy na sociální pojištění v roce zahájení činnosti a v následujícím roce. Celou částku by odvedli při ročním zúčtování. Odpadlo by zároveň penále z případného dluhu na zálohách. Za začínající podnikatele by se podle novely považovali i ti bývalí, kteří neprovozovali samostatnou výdělečnou činnost nejméně pět předchozích let. Opatření by se nevztahovalo na podnikatele, kteří se přihlásili u finančního úřadu ke vstupu do paušálního režimu. Novela by měla být účinná od příštího roku.

Výpadek příjmů státního rozpočtu v prvním roce účinnosti novely předkladatelé odhadli na 1,3 miliardy korun a v druhém roce na 2,5 miliardy korun. "Od třetího roku nebude mít opatření dopady na příjmy státního rozpočtu. Jedná se o posun příjmů v čase," podotkli.

Záloh na zdravotní pojištění se předloha netýká. Předkladatelé poukazují na to, že jde o příjmy zdravotních pojišťoven a pro čerpání zdravotní péče je nutné, aby i začínající podnikatelé do systému průběžně přispívali.

Předlohu, kterou vedle Munzara podepsali Josef Bernard (STAN), Michael Kohajda (KDU-ČSL), Miloš Nový (TOP 09) a Jakub Michálek (Piráti), nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Předkladatelé navrhli, aby Sněmovna schválila novelu zrychleně už v prvním čtení.