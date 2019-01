Začlenění ČEZ pod registr smluv je ve Sněmovně ve finále

Sněmovna posunula do finále pirátskou novelu, podle které by energetická společnost ČEZ a další firmy s většinovou účastí státu, krajů a obcí přišly o výjimky z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Poslanci k předloze podali v úterním druhém čtení značný počet pozměňovacích návrhů. Schvalovat by ji mohli za dva týdny.

Je ale také možné, že se novela vrátí do druhého čtení. Postup bude záviset na rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu skupiny senátorů na zrušení celého zákona o registru smluv nebo jeho částí. Soud zveřejní verdikt ve středu.

Zmírňující pozměňovací návrh podal poslanec ANO Adam Kalous. Společnost ČEZ a další státní firmy, jejichž cenné papíry se obchodují na burze, by smlouvy zveřejňovaly v mírnějším režimu, jako má například národní podnik Budějovický Budvar. Piráti chtějí tento změkčený režim úplně zrušit, Kalous by chtěl tuto část jejich novely vyškrtnout. Jde o ustanovení mířící na firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Nemusejí podle loňské novely zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku.

Rovněž Marian Jurečka (KDU-ČSL) doporučil zachovat mírnější režim zveřejňování smluv pro firmy, které se pohybují v konkurenčním prostředí. Hned několik návrhů, například lidovce Jana Bartoška, se týká zavedení výjimek pro smlouvy k prvkům takzvané kritické infrastruktury, a to s ohledem na bezpečnost státu. Jednotliví poslanci i branný výbor se snaží vyjmout z povinnosti zveřejňování smluv státní podniky ministerstva obrany.

Piráti tvrdí, že navrhovaná novela by zajistila veřejnosti přístup k informacím o smlouvách státních a polostátních společností v řádu nejméně miliard korun ročně. Současná podoba zákona o registru smluv umožňuje skrýt údaje o případných nevýhodných dohodách, uvádějí.

Pirátští poslanci chtějí novelou také rozšířit zákon o svobodném přístupu k informacím. Pod normu by výslovně spadaly společnosti s většinovým nebo rozhodujícím vlivem státu, krajů a obcí. Zápis o této skutečnosti by byl přístupný ve veřejném rejstříku. Jan Chvojka (ČSSD) navrhl tuto část předlohy s ohledem na pochyby vlády ohledně naplnění cílů autorů vypustit.

Poslanec KSČM Leo Luzar se za komunistický klub opět snaží zařadit pod registr smluv neziskové organizace s ročními dotacemi z veřejných rozpočtů přesahujícími dva miliony korun. V minulosti nebyly takové návrhy úspěšné.

Výjimku pro ČEZ schválili zákonodárci v minulém volebním období už v původním návrhu zákona o registru smluv. Norma se nevztahuje na akciové společnosti s většinovým podílem státu, krajů nebo obcí, jejichž cenné papíry se obchodují na burze. Piráti poukazují na to, že ustanovení využily například i České dráhy, které vydaly dluhopisy.

Zákon o registru smluv se vztahuje například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun. Od předloňského července platí, že nezveřejněná smlouva není platná.