Zácpa na dálnici D8 se táhne desítky kilometrů

Na dálnici D8 ve směru na Německo kolona aut dosahuje několika desítek kilometrů. Policie řídí provoz před tunely v Českém středohoří, v tunelech nesmí stát nákladní automobily. Řekla to mluvčí policie Ústeckého kraje Jana Slámová. Fronty na dálnici jsou od úterý, kdy začala platit nová pravidla kontroly řidičů na hranicích.

Policie řídí dopravu ve směru do Německa už od Lovosic. Kamiony z bezpečnostních důvodů nesmí stát v tunelu, projet tunely mohou jen osobní auta a dodávky. "Stavíme nákladní auta před tunelem a pouštíme až ve chvíli, když je za ním volno," řekla Slámová. Mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem jsou na D8 dva tunely, další dva jsou mezi Ústím a hranicí s Německem.

Kamionoví dopravci požádali vládu o úpravu hraničních kontrol, které podle sdružení dopravců Česmad Bohemia kolony způsobují. Plošné kontroly jsou zaměřené na délku pobytu řidičů v zahraničí.

Dopravcům vadí především nový režim hraničních kontrol, který má zajistit evidenci pohybu osob a kontrolovat, zda nepřekračují 14 dní pobytu v zahraničí. V případě že ano, musejí tito řidiči následně do karantény. Podle sdružení však tyto plošné kontroly ohrožují bezpečnost provozu a zvyšují zdravotní rizika u řidičů.

Fronta kamionů na výjezdu z ČR do Německa se ve středu vytvořila také na hraničním přechodu Rozvadov v Plzeňském kraji.

Na dálnici D8 se kolony tvoří od úterý, kdy se evidence všech lidí a vozů zavedla. "Od úterý kontrolujeme všechny osoby a vozidla, a to jak při vstupu do České republiky, tak při výjezdu z ČR, protože jsme povinni vést jejich evidenci kvůli karanténě. To má za následek zdržení," uvedla Slámová. Kontroly tak zaberou delší dobu, než tomu bylo do Velikonočního pondělí.

Ke tvorbě kolon přispělo podle Slámové i to, že pendleři po Velikonocích odjíždějí na pracovní turnusy a v úterý se rozšířily možnosti pro vycestování. Občané ČR mohou v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí.