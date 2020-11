Žádost o milost ženy ministerstvo odmítlo, názor změnilo kvůli dceři

Žádost o milost zlodějky, které v říjnu vyhověl prezident Miloš Zeman, ministerstvo spravedlnosti ještě letos v květnu zamítlo. Situace se změnila poté, co psycholožka uvedla, že nezletilá dcera ženy má kvůli blížícímu se dalšímu nástupu matky do vězení sebevražedné tendence. Vyplývá to z přípisu, který Hradu poslala ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO).

Matka pěti dětí měla soudně odložený výkon trestu odnětí svobody do letošního 21. listopadu, a to kvůli péči o nejmladšího potomka. Nejnovější žádost o milost si podala sama a odůvodnila ji vážnými humanitárními důvody. Napsala, že její nejstarší dcera trpí depresemi a že se obává o dívčin život.

Dcera dochází k psycholožce od roku 2017, kdy její matka rovněž pobývala za mřížemi. Dívka uvádí, že ji tehdy zneužíval matčin partner. Letos v červnu začala hovořit o sebevraždě, pokud se matka do vězení opět vrátí. Podle zprávy psycholožky je nutné k jejímu vyjádření přistupovat jako k věrohodnému. Psychiatr doplnil, že dívka řeší tíživou situaci sebepoškozováním a užíváním léků.

Výjimečný případ

Ministryně Benešová označila případ za výjimečný a milost postoupila Hradu k posouzení "vzhledem k závažnosti rodinné situace žadatelky a vzhledem k zájmu dotčeného dítěte".

Milost se týká čtyř rozsudků, které ženu potrestaly za osm krádeží spáchaných v letech 2013 až 2019. Žena brala v prodejnách potravin zboží v řádu stokorun, například uzeniny, maso nebo víno. V rejstříku trestů má devět dalších odsouzení - převážně za krádeže, ale také za výtržnictví nebo za ublížení na zdraví. Na některé tresty se vztáhla amnestie.

Zeman svou šestnáctou milost odůvodnil jak závažným duševním stavem dcery, tak i tím, že se žena o svých pět dětí vzorně stará. To podle Hradu potvrdila vedoucí místně příslušného oddělení sociálně právní ochrany dětí i ředitelka azylového domu, kde nyní omilostněná žena s dětmi přebývá. Kdyby nastoupila do vězení, musely by děti do dětských domovů. Prezident milost udělil pod podmínkou, že se žena do tří let nedopustí úmyslného trestného činu.