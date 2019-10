Zádušní mše za Gotta bude vysílána na velkoplošných obrazovkách

Zádušní mši v katedrále sv. Víta, kterou za zemřelého zpěváka Karla Gotta bude v sobotu sloužit arcibiskup Dominik Duka, bude moct veřejnost sledovat na velkoplošných obrazovkách. Umístěny budou na třetím nádvoří Pražského hradu a na Hradčanském náměstí. Již v pátek budou moct lidé položit květiny u rakve, která bude umístěna v Paláci Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Kvůli rozloučení veřejnosti s Gottem bude pro veškerou dopravu v pátek uzavřeno Masarykovo nábřeží od Národního divadla k Mánesu. Gottova rodina to uvedla na webových stránkách.

Poslední rozloučení s Gottem připravuje jeho manželka Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským, úřadem vlády a Kanceláří prezidenta republiky.

V pátek od 8.00 do 22.00 bude ve Velkém sále Žofína vystavena se státními poctami rakev s Gottovými ostatky. Čestnou stráž u ní budou stát vojáci. "Lidé budou moci k rakvi položit květinové dary a zapsat se do kondolenční knihy," uvedla rodina. Dodala, že v případě potřeby bude zajištěn bezbariérový přístup.

Podle odhadů by se mohly rozloučení zúčastnit desetitisíce až statisíce Gottových fanoušků. Kvůli omezeným možnostem parkování v centru Prahy by lidé měli používat městskou hromadnou dopravu. Pro veškerou dopravu bude uzavřeno od 1.00 do 24.00 Masarykovo nábřeží od Národního divadla k Mánesu.

V sobotu se uskuteční pro pozvané hosty od 11.00 v katedrále sv. Víta za Gotta zádušní mše. "Rakev bude vystavena na katafalku se státními poctami. Ceremoniálu se zúčastní příslušníci Hradní stráže," uvedla rodina.

Veřejnost bude moct sledovat průběh zádušní mše na třetím hradním nádvoří prostřednictvím velkoplošné obrazovky. Přístup bude od 8.00 zajištěn výhradně z Hradčanského náměstí branou na čtvrté nádvoří, kde jsou v současné době umístěny bezpečnostní kontroly. Lidé budou vpuštěni až do naplnění kapacity třetího nádvoří. "Upozorňujeme, že z důvodu ochrany velkého počtu zúčastněných budou lidé procházet bezpečnostní kontrolou při vstupu do areálu Pražského hradu, kterou provádí Policie České republiky," dodala rodina.

Další velkoplošné obrazovky chce úřad vlády umístit na Hradčanské náměstí.

Rodina zároveň poděkovala všem institucím za pomoc a spolupráci při přípravě posledního rozloučení.

Nejslavnější český zpěvák populární hudby Gott zemřel v úterý 1. října před půlnocí. Bylo mu 80 let. Podlehl akutní leukemii.