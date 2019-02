Zahradník: K řešení kůrovcové kalamity chybí politická vůle

V Česku chybí politická vůle k řešení kůrovcové kalamity. Oznámil to Petr Zahradník z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti na semináři o dopadech kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Legislativa se podle něj dlouho neřešila a až po čtyřech letech kalamity se nyní předkládají novely zákonů, které by mohly pomoci například s přesunem techniky do oblastí, kde se dá šíření brouka ještě zamezit. Současné mrazy podle něj kůrovci neublíží, naopak je pro něj nevýhodnější teplá a vlhká zima, kdy brouka můžou napadat houby.

"Máme tady kalamitu čtvrtý rok, loni v únoru se začaly dělat nějaké aktivity. Trochu mi tam chybí politická vůle - říká se, něco uděláme, ale když se začne lámat chleba, tak od toho trošku ustoupí a změny jsou spíše kosmetické," řekl Zahradník. Situace označil za katastrofickou, s velkými dopady na ČR.

V loňském roce se kůrovec rojil třikrát, na některých lokalitách i čtyřikrát. Letošní rok ale není tolik suchý, zásoby sněhu by mohly přinést vláhu, kterou následně stromy používají k obraně proti tomuto hmyzu. Současné mrazy však broukům neuškodí, sníh a kůra jsou podle Zahradníka dobrou izolací, případně hmyz přezimuje ve hrabance. Kůrovec podle něj bezproblémově přežívá mrazy kolem minus 25 stupňů Celsia.

Loni se v ČR vytěžilo podle odhadů ministerstva zemědělství mezi 12 až 14 miliony metrů dříví napadeného kůrovcem, předloni ho bylo méně než polovina - 5,8 milionu metrů krychlových. Podle dřívějších státních odhadů by letos mohla těžba stoupnout na dvacet milionů metrů krychlových.

Stát nyní prostřednictvím poslanecké novely chce umožnit udělování výjimek, aby se mohla přesouvat těžební technika do lokalit, kde má ještě zpracování stromů kvůli kůrovci význam. Ministerstvo zemědělství chce novelu prosadit co nejrychleji - pokud se schválí v prvním sněmovním čtení, mohla by začít platit na jaře.

Stav českých lesů je mnohými experty označován za nejhorší za posledních 250 let. Dopady sucha a následná kůrovcová kalamita již zasáhly třetinu českých lesů. Podle analýz think tanku Czech Forest, jehož je Zahradník také členem, dosáhly škody na produkci dříví jen za rok 2018 více než 18 miliard korun.