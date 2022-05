Zájem domácností o dotace na obnovitelné zdroje vzrost meziročně na čtyřnásobek

Téměř na čtyřnásobek vzrostl meziročně zájem domácností o dotace na obnovitelné zdroje. Ukazují to data o počtu podaných žádostí do Nové zelené úsporám za první čtvrtletí let 2021 a 2022. Státní fond životního prostředí eviduje 12 200 žádostí o dotace, loni to ve stejném období bylo 3200 žádostí. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE).

Do pěti let lze podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupa očekávat, že si české domácnosti pořídí 250 tisíc tepelných čerpadel, 250 tisíc kotlů na dřevo, 100 tisíc akumulačních kamen a krbů, 40 tisíc kotlů na pelety a 30 tisíc solárních kolektorů. "Kolem 30 tisíc domácností se připojí na soustavy dálkového vytápění na bioplyn či biomasu," uvedl Chalupa. Vládě se ale podle něj musí podařit odstranit klíčové bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

V programu Nová zelená úsporám podle náměstka ministerstva životního prostředí Jana Kříže bylo ke konci roku 2021 aktivních 74 785 žádostí za 20,67 miliardy korun. Jde o podané, ale už i proplacené žádosti. Realizací všech projektů by bylo možné snížit emise CO 2 o zhruba 1,4 milionu tun za rok.

"Další etapa programu Nová zelená úsporám běží než více než dobře. Počty žádostí překonávají čísla z předchozích let a poptávka je týden od týdne vyšší a vyšší. I přesto se snažíme zájem o úspory energie v domácnostech ještě více povzbudit, v květnu poběží intenzivní mediální kampaň," řekl ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

"Zaznamenáváme stále větší zájem o profesní školení a zkoušky. V poslední době se mezi zájemci objevují uchazeči z řad firem a podnikatelů, kteří chtějí instalaci fotovoltaiky nově zařadit do portfolia svých činností," řekl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT), který montážní firmy v Česku sdružuje. V reakci na rostoucí zájem CAFT spustil sérii nových profesních školení, která pomohou urychlit vyřizování poptávek nových zákazníků členům cechu.

Komora obnovitelných zdrojů energie je největší česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj.