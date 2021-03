Zájem o očkování je velký, liší se v jednotlivých školách

Zájem o očkování proti covidu-19 má podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého v průměru kolem 70 procent zaměstnanců škol. Situace se podle něj liší spíš v jednotlivých školách než mezi regiony. Řada ředitelů škol podle něj už rozdala kódy pro vakcinaci všem, kteří o to měli zájem. O přípravách na návrat žáků do škol se ale zatím jen diskutuje, řekl.

V některých školách se podle Černého chtějí nechat očkovat skoro všichni, jinde třeba téměř nikdo. Konkrétně v Masarykově základní škole v pražských Klánovicích, kterou řídí, je zájem kolem 90 procent. Asi čtvrtina zaměstnanců má ale nyní covid-19, takže ti se teď očkovat nebudou, ačkoli to předtím chtěli, dodal.

Podle doporučení ministerstva školství z února mělo být očkování učitelů rozděleno do více fází. V první etapě se měli hlásit zejména učitelé a nepedagogičtí pracovníci ve věku od 55 let výš, případně ti, kteří zajišťují nebo budou v nejbližší době zajišťovat provoz otevřených škol. Konkrétní zaměstnance vybírali ředitelé jednotlivých škol. Poskytli jim kód, který zaslalo ministerstvo školství a kterým mají zájemci o očkování při registraci potvrdit svou příslušnost k prioritní profesní skupině. Na očkovacím místě musí ještě předkládat potvrzení od zaměstnavatele o práci ve škole.

Černý podotkl, že od vydání doporučení se ovšem situace změnila. Vláda kvůli nákaze rozhodla od 1. března o uzavření všech škol. V provozu jsou jen školy pro děti záchranářů a zdravotníků. Řada učitelů proto rozdala nakonec kódy všem zaměstnancům, kteří o očkování projevili zájem, řekl. "Já jsem třeba dal kódy podle metodiky ze začátku, ale asi po týdnu jsem je dal taky i ostatním," uvedl. Podle něj nebude na škodu, když budou učitelé co nejrychleji očkovaní, protože školy tak budou moct po návratu žáků lépe fungovat, řekl.

Vláda zmiňovala, že učitelé budou dostávat vakcínu AstraZeneca. Podle Černého se ale pracovníci škol očkují i dalšími dvěma vakcínami, které jsou nyní v Česku k dispozici, a to od společnosti Pfizer/BioNTech a od firmy Moderna. "Je to tak, že tam, kde se zaregistrujete, tak vás oočkují tím, čím tam očkují," řekl.

O přípravách na návrat žáků zatím podle něj asociace nic neví. Její zástupci o tom chtějí jednat s ministerstvem školství. Otázkou podle něj je, jaké ročníky se začnou vracet jako první a jak se budou testovat.

Ministerstvo zdravotnictví tento týden uvedlo, že by se jako první mohly znovu otevřít školky, první stupeň základních škol a poslední ročníky základních a středních škol. Podle ministra Jana Blatného (za ANO) to bude nejdřív v druhé polovině dubna, přesné datum odmítl upřesnit. Jeho úřad by chtěl povinné testování ve školách jedenkrát týdně s výjimkou učitelů, kteří jsou očkovaní nebo v uplynulých 90 dnech prodělali covid-19. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by chtěl, aby se při testování ve školách používaly vedle antigenních také testy PCR.