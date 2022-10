Zájem o pojištění storna zájezdu stoupl letos proti roku 2019 až dvojnásobně

Zájem o pojištění storna zájezdu stoupl v letošním roce proti předcovidovému roku 2019 až dvojnásobně. Vyplývá to z ankety mezi největšími pojišťovnami. Podobně podle nich rostly i škody z tohoto pojištění. Pojištění storna je určeno pro případ, kdy klient musí svůj zájezd zrušit ještě před cestou, především kvůli zdravotním problémům.

"Zatímco v roce 2019 mělo pojištění storna na celkových prodejích cestovního pojištění podíl 8,5 procenta, letos to bylo 11 procent. Prodeje storna letos rostly meziročně o 68 procent, proti roku 2019 o 77 procent," řekl šéf komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Kooperativa za tři čtvrtletí 2022 ve srovnání se stejným obdobím 2019 eviduje nárůst pojistného o 110 procent. V roce 2019 činilo pojistné u pojištění storna deset milionů korun, 3,4 procenta z produkce v cestovním pojištění, letos to je 21 milionů korun. Podíl činí 6,3 procenta. Úměrně tomu roste i počet škod, které z pojištění Kooperativa storna řeší. V roce 2019 to bylo 2012 škod, letos to je 2687 škod, což je růst o třetinu. Ještě vyšší nárůst představuje plnění, které stouplo o 81 procent na 22,3 milionu korun, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Pojištění storna cesty patří k oblíbeným připojištěním a tato obliba s posledními dvěma roky dynamicky roste, souhlasil mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek. Platí to podle něj zejména pro dražší zahraniční zájezdy, typicky do exotických krajin. Proti předcovidovému roku 2019 jde o dvojnásobný růst v případě individuálního cestovního pojištění. Cestovatelé volí stále častěji variantu pojištění, kde v případě pojistné události získají stoprocentní plnění, podotkl.

Storno lze standardně uplatnit v případě, kdy klient nemůže do zahraničí vyrazit ze zdravotních důvodů, tedy kdy má potíže ještě v ČR. "V jedné variantě ho lze využít z téměř jakéhokoli doložitelného důvodu. Vztahuje se na ztrátu zaměstnání, rozvodové řízení, poškození bydliště, zrušení schůzky obchodním partnerem, dopravní nehodu cestou na letiště nebo předvolání k soudu. Někteří klienti se však mylně domnívají, že pojištění storna lze využít i v případě, kdy se jim na dovolenou prostě jen nechce jet," doplnil Divoký.

V souvislosti s covidem je možné podle Divokého storno uplatnit v případě, kdy je klientovi nařízena osobní preventivní karanténa zasahující do původně plánovaného termínu cesty. Nadále pak storno platí pro situaci, kdy bude klient nucen zrušit cestu z důvodu onemocnění covidem nebo v případě, že nesplní zdravotní podmínky pro vycestování z ČR, například při kontrole na letišti.

Nejzazším termínem pro pojištění zájezdu na storno je datum doplatku. Pokud si člověk skládá zahraniční cestu sám, je nutné pojištění storna sjednat do tří pracovních dnů od objednání první cestovní služby, tedy například letenky či ubytování. Při objednání dovolené méně než 15 dní před datem odjezdu je nutné storno sjednat v den objednání. Existuje i možnost dokupovat storno průběžně, dodal Divoký.