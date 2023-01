Zájem o průkazy k volbě prezidenta je někde vyšší než před pěti lety

Zájem o voličské průkazy pro prezidentské volby je zatím značný, na některých obecních úřadech už nyní větší než před pěti lety, kdy lidé hlavu státu vybírali naposledy. Většina zájemců si požádala o průkaz, který umožňuje hlasovat mimo domovskou obec, rovnou i pro případné druhé kolo prezidentských voleb. O průkazy pro výběr prezidenta je zájem z jednotlivých typů voleb tradičně nejvyšší. V pondělí to řekli mluvčí a další zástupci radnic.

První kolo volby hlavy státu se uskuteční v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna. Případné druhé kolo, pokud ani jeden z osmi kandidátů nezíská v prvním nadpoloviční počet hlasů, by se odehrálo o dva týdny později. O voličský průkaz si mohli lidé požádat písemně do pátečních 16.00 na Portálu občana nebo svém místně příslušném obecním, případně zastupitelském úřadu, osobně si pro průkaz mohou zájemci na obecní či zastupitelský úřad přijít do středy 11. ledna do 16.00. Průkaz vydaný na základě písemné žádosti lidem úřad zašle poštou, nebo si ho mohou vyzvednout osobně. Duplikát v případě ztráty nedostanou kvůli zamezení dvojímu hlasování.

Enormně vysoký zájem zaznamenalo město Děčín, řekl v pondělí mluvčí radnice Luděk Stínil. Do pondělních 9.30 vydaly úřednice skoro 700 voličských průkazů a další lidé si pro ně chodí. V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku bylo k pondělku vydáno 520 voličských průkazů. "Od minulého týdne se počet vydaných průkazů zvýšil o dvě stovky. Jde o rekordní počet vydaných voličských průkazů k prezidentské volbě," uvedla mluvčí rožnovské radnice Petra Graclíková.

V Jablonci nad Nisou si pro průkaz přišlo pro první kolo skoro 400 lidí a pro druhé více než 300. "V roce 2018 bylo pro první kolo prezidentských voleb vydaných 277 průkazů, pro druhé kolo 471," uvedla mluvčí radnice Jana Fričová. V Chrudimi při minulých prezidentských volbách vydali před prvním kolem 550 voličských průkazů, letos je jich už 598, řekla vedoucí odboru správního Eva Doležalová. Velmi vysoký zájem hlásí také Litoměřice. "Pro průkaz už přišlo 600 voličů, což je výrazný nárůst oproti předchozím prezidentským volbám," řekla mluvčí radnice Eva Břeňová.

Z oslovených pražských městských částí vydala k pondělnímu dní nejvíc voličských průkazů Praha 10, a to 1880 pro první a 1683 pro druhé kolo voleb. Podobné množství, kolem 3500, vydala i radnice Prahy 6. "Před pěti lety, tedy v roce 2018, jsme pro prezidentské volby vydali celkem 5955 voličských průkazů," uvedl mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich. V Praze 4 zatím úřad registruje asi 3000 žádostí a v Praze 3 jich je 2700. V Praze 2 o průkaz zažádalo 1795 lidí, v Praze 5 žádost podalo 1114 lidí, v Praze 7 jich evidují 1696 a v první městské části asi 1400.

Magistrát v Liberci vydal k pondělnímu ránu 1745 průkazů. "Vzhledem k tomu, že zájem o voličské průkazy je při volbě prezidenta vždy větší, byli jsme na zvýšený zájem připraveni a vyřizujeme žádosti obratem tak, aby bylo možné doručit voličské průkazy všem žadatelům včas," řekla mluvčí města Jana Kodymová. V České Lípě k pondělnímu ránu registrovali 385 žádostí. "Většina je na obě kola voleb, tedy jsme vydali 770 voličských průkazů," uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Výrazný zájem je podle radnice také v Turnově.

Na opavský magistrát se zájemci o voličský průkaz mohli dostavit i o uplynulé sobotě, úřad tak chtěl vyjít lidem vstříc. Při minulých prezidentských volbách o dokument požádalo 1220 Opavanů, letos zatím 700 občanů, řekl mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný. Hlavní nápor podle něj úřad teprve očekává.

V Českých Budějovicích si volební průkazy zatím vyzvedla tisícovka voličů, před pěti lety jich bylo 1346, uvedla mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

"Zatím bylo k 6. lednu vydáno celkem 1786 voličských průkazů. Obecně lze říct, že u prezidentských voleb je o voličské průkazy největší zájem," řekla mluvčí královéhradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková. V Náchodě je podle radnice zájem o voličské průkazy srovnatelný s minulými prezidentskými volbami.

Středočeské radnice do pondělního dne vydaly stovky voličských průkazů. V Kladně jich doposud bylo pro obě kola zhruba 700, řekla Karolina Hummelová z magistrátu. "Prozatím je zájem velký, pro obě kola prezidentských voleb jsme dosud vydali 261 voličských průkazů," řekla Jaroslava Mejzrová z nymburské radnice. Kolínská radnice zatím vydala pro obě kola voleb přes 470 volebních průkazů, mladoboleslavský magistrát 472.

Ve Zlíně bylo dosud podáno 1073 žádostí o voličské průkazy, naprostá většina pro obě kola voleb. "Pro každé kolo je samostatný voličský průkaz, takže zatím vydáno asi 2100 voličských průkazů," uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Ve dvacetitisícovém Žďáru nad Sázavou požádalo o voličský průkaz okolo 300 lidí. Podle radnice to je o něco méně než pro prezidentskou volbu před pěti lety. V Jihlavě si dokument převzalo zatím 950 občanů. "Celkový počet voličských průkazů zatím nelze odhadnout. V minulých volbách prezidenta republiky bylo vydáno 1528 voličských průkazů," uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk. Městský úřad v Třebíči vydal k pondělku 503 voličských průkazů, při předchozí prezidentské volbě to bylo ke stejnému dni 456, zájem o volby je tentokrát podle mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisové mírně vyšší.

Poměrně velký zájem o voličské průkazy eviduje olomoucký magistrát. Podle vedoucí oddělení evidence obyvatel Hany Kovácsové zažívají nápor úředníci až nyní, lidé nechávají toto rozhodnutí zřejmě až na poslední chvíli. "Jen v pondělí po otevření jsme zde měli zhruba za první hodinu 28 lidí s žádostí o voličský průkaz. Momentálně máme 2059 žádostí pro obě kola prezidentských voleb. Minule jich bylo zhruba 3000," řekla v pondělí. Velký zájem evidují také v dalších městech Olomouckého kraje. "Ten zájem je enormní, nevím, co dělat dřív, narůstá to až v posledních dnech. Lidé žádosti posílají písemně, do toho chodí osobně, které musím odbavit na místě," řekla v pondělí Jaroslava Zatloukalová ze šumperské radnice.

V Plzni je mezi stovkami žadatelů jen několik lidí, kteří si požádali o průkaz jen na jedno z kol voleb, většinou si lidé vyřizují průkazy pro obě dvě. V nejlidnatějším prvním městském obvodu Lochotín vydali zatím úředníci do pondělního rána 478 průkazů pro první kolo a 450 průkazů na druhé kolo, uvedla mluvčí obvodu Miroslava Vejvodová. V Klatovech podle pracovnice radnice vydali 536 průkazů. I tam drtivá většina žadatelů chtěla průkazy pro obě dvě kola. "Při minulých volbách to bylo kolem 800 vydaných průkazů, teď to bude určitě víc. Lidé to nechávají hodně na poslední chvíli," řekla.