Zájem o rekreační plavbu po Labi roste, stát investuje do stavby přístavišť

Zájem o rekreační plavbu po Labi roste, dokládá to využívání přístavišť. Na Labi od Mělníka ke státní hranici je osm přístavišť pro malá plavidla, poslední se nyní otevřelo v ústecké čtvrti Brná. V plánu má stát ještě stavbu většího přístaviště v Ústí nad Labem a menšího v Hřensku. ČTK to řekl mluvčí Ředitelství vodních cest (ŘVC) Jan Bukovský.

V přístavištích jsou mola s dřevěnou podlahou. Přístup na břeh je bezbariérový. K dispozici jsou posádkám přípojky elektrické energie pro plavidla, někde také přípojky pitné vody. Přístaviště jsou vybavena kamerovými systémy, s jejichž pomocí ŘVC loni vyhodnotilo jejich využívání. Přístaviště navštívilo za rok kolem 1200 lodí, přičemž část těch nových nefungovala ani celou sezonu. Nejoblíbenějšími jsou podle mluvčího přístaviště Dolní Zálezly, Litoměřice a Roudnice nad Labem.

Veřejná přístaviště provozují také města ve Štětí, Děčíně a Hřensku a Povodí Labe v Roudnici nad Labem a Velkých Žernosekách. Ty využívají hlavně pravidelné linky integrované dopravy Ústeckého kraje. V Litoměřicích zastavují také velké osobní kabinové lodě. "V případě rekreační plavby malých plavidel zaznamenáváme trvalý nárůst zájmu. Řada dalších lidí stále objevuje kouzlo plavby po českých řekách a na řeku se pravidelně vracejí. Výstavba veřejné přístavní infrastruktury jednoznačně otevírá vodní cestu zejména turistům, kteří chtějí během svého volného času nejen plout, ale také navštívit okolí a v neposlední řadě bezpečně a pohodlně stát přes noc," uvedl Bukovský. V plánu je uvedení servisního centra v Roudnici nad Labem do provozu v listopadu. Loni ŘVC investovalo do zázemí pro rekreační plavbu v celé republice, tedy na Labi, Vltavě i Baťově kanále, 313 milionů korun.

Náklady na stavbu přístaviště v Brné v Ústí nad Labem činily 41,6 milionu korun. Stavělo se od října 2022. "Bylo to poměrně komplikované kvůli obtížnému přístupu, řešení nutných změn přípojek inženýrských sítí i přerušením výstavby v období rekreační sezony 2023, kdy nebylo možné uzavřít frekventovanou cyklostezku podél staveniště. Přímo na přístavišti není koupání z bezpečnostních důvodů mezi plavidly přípustné, nicméně v jeho blízkosti bude možné," uvedl mluvčí.

Přístaviště pro stání malých plavidel má vzniknout také v Hřensku, proti tomuto se vyjádřila Správa národního parku České Švýcarsko. Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko. "V rámci další projekční přípravy se aspektům obsaženým v připomínkách Správy národního parku České Švýcarsko budeme podrobněji věnovat, abychom mohli obdržet povolení stavby," řekl mluvčí.

O plnohodnotném rekreačním přístavu se uvažuje v ústecké části Vaňov. V zázemí by byly toalety, sprchy, servisní centrum s možností tankování pohonných hmot a odevzdávání znečištěných vod. Přístav by plnil také ochrannou funkci za povodní. "V letošním roce bychom na základě projednání s majiteli pozemků a městem rádi dosáhli shody na výsledné variantě, která by se dále rozpracovávala," uvedl mluvčí.