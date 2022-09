Zájem o tepelná čerpadla je meziročně dvojnásobný, dodací lhůty až 12 měsíců

Zájem o tepelná čerpadla je meziročně dvojnásobný a výrobci a dovozci odhadují, že mají práci na deset let. Dodací lhůty jsou průměrně od šesti až do 12 měsíců. Uvedli to zástupci firem na stavebním veletrhu For Arch v pražských Letňanech.

"Zájem o tepelná čerpadla je meziročně dvojnásobný," řekla Daniela Chaloupková z marketingu společnosti DZ Dražice. Velká poptávka znamená i různé dodací lhůty - v Dražicích je dovážejí a jsou dostupná do 12 měsíců, ostravský výrobce TNG avizuje dostupnost půl roku.

Do šesti měsíců slibuje instalaci i letos založený Energetický Holding Malina (EHM), který vyrábí vlastní čerpadla v Číně. Obchodní ředitel společnosti Jozef Partika uvedl, že letos už mají za sebou 1000 instalací, aktuálně okolo 4000 objednávek a očekávají jich ročně celkem 7000.

"Potenciál má trh ohromný, i proto školíme obchodní zástupce ve spolupráci s ČVUT," řekl Partika. Podle EHM je průměrná cena tepelného čerpadla při využití dotace 210 000 korun, přičemž dotace v dotačním programu Nová zelená úsporám je zhruba 100 tisíc korun.

Někteří prodejci podle informací z trhu nepřijímají objednávky, a proto rozšiřují výrobu. Firma PZP Heating nově otevřela u Opočna výrobní halu s kapacitou až 20 tisíc kusů ročně. Aktuálně má dodání příští rok v květnu a červnu. "Zájem stoupl pětinásobně v celé Evropě a je i obrovská poptávka i pro průmyslové objekty, sídliště či školky," řekl obchodní zástupce Jiří Hlávka.

Například společnost Profimateriál.cz uvádí, že má výrobky skladem. "V noci se budím strachy, že něco nebude, a objednám to. Podařilo se nám předzásobit," řekl Radovan Dušátko, který dováží čerpadla ze Švédska. Dodal, že problém je s montážními týmy, a proto se snaží lidi naučit, aby si nainstalovali samostatně za pomoci návodu. "Potřebují elektrikáře na odborné zapojení a ty to naučíme. Ostatní se dá zvládnout," uvedl Dušátko.

Zapojení svépomocí nedoporučuje Partika z Maliny a upozorňuje, že by zákazníci nemuseli dosáhnout na dotace, které můžou činit až 100 tisíc korun, a rovněž by neměli záruku na instalaci. Životnost kompresoru čerpadla je asi deset let a podle Dušátka poté budou následovat výměny a opravy. "Boom hned tak neopadne, práce je určitě na deset let," odhadl.

Čerpadla se v současnosti ideálně spojují s montáží fotovoltaických panelů, jelikož v součtu ušetří více energie a zároveň zákazníci dosáhnou na vyšší dotace. A i fotovoltaika má podle Partiky z Maliny ještě v tuzemsku velký potenciál. Například by panely osadil venkovní parkoviště u nákupních center, čímž by se mimo jiné vyřešilo jejich zastřešení a zároveň energetická soběstačnost.

Nejběžnějším v ČR je podle Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) tepelné čerpadlo vzduch-voda, které jako zdroj tepla využívá okolní vzduch. Druhým nejčastějším typem jsou čerpadla typu země-voda, která využívají jako vysoce objemový zdroj tepla půdu.