Zájem o zahraniční dovolené na období podzimních prázdnin je letos výrazně vyšší

Poptávka po zahraničních pobytech na příští týden je meziročně vyšší o desítky procent. Státní svátek 28. října totiž proti loňsku připadá na všední den a některé školy také vyhlášením ředitelského volna prodloužily podzimní prázdniny, které jsou v úterý a ve středu. ČTK to řekla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. S poměrně vysokou obsazeností počítají i hotely v ČR. Velká část těch, které musely kvůli zářijovým povodním zavřít, už je opět v provozu, řekl ČTK prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

"Většina zájezdů je téměř vyprodaná, doprodáváme poslední místa na přímých letech do exotiky, k dispozici jsou také ještě některé pobyty po České republice nebo v sousedních zemích, které nabízíme s vlastní dopravou," řekla ČTK mluvčí cestovní kanceláře (CK) Čedok Klára Divíšková.

Skupina DER Touristik CZ, do které patří CK Fischer či Exim Tours, hlásí na období podzimních prázdnin přibližně o pětinu vyšší zájem než loni. K žádaným destinacím podle mluvčího Jana Bezděka patří Egypt, Spojené arabské emiráty, Omán nebo Vietnam a Kuba. Portál Slevomat ve srovnání s loňskem pozoruje o polovinu vyšší poptávku.

"Zájem o dovolené na podzimní prázdniny vnímáme od začátku léta. I proto jsme už s předstihem hledali možnosti, jak kapacity navýšit. Uspíšili jsme třeba začátek exotických dovolených, které běžně nabízíme od listopadu, na 26. a 27. říjen," řekla ČTK mluvčí CK Blue Style Lucie Hasman. Dodal, že cena dovolených je letos na přibližně stejné úrovni jako loni.

Rostoucí zájem o Chorvatsko na podzim pozoruje CK Travel Family. "De facto až do začátku adventu se dá v oblastech, jako jsou Makarská, Dubrovník, ostrov Korčula a podobně, bez problému koupat v relativně teplém moři," uvedla generální ředitelka Martina Bláhová. Sever podle ní přeje pěší turistice či cyklistice.

Z míst v Česku poptávka na období podzimních prázdnin stoupla především do Krkonoš a na Vysočinu. Naopak malý zájem je o západočeské lázně, za wellness lidé raději pojedou do Maďarska, řekl ČTK marketingový ředitel cestovatelského portálu Travelking Štěpán Pospíšilík. Poptávka se podle něj propadla také v Krnově na Bruntálsku, a to kvůli zářijovým povodním asi o dvě třetiny. Naopak například okolí Dolní Moravy nezaznamenalo výraznější výkyv.

Na situaci po povodních se klienti podle Pospíšilíka ptají. "V rámci našeho portálu se dotazy týkaly cca 20 partnerů. Většinou jsme zákazníky spíše uklidňovali, že hotel není zasažen a že je lokalita bezpečná. V rámci jednotek případů jsme řešili storno pobytu a nabízeli jsme náhradní možnosti, protože byl hotel zcela vytopen," dodal.

Obavy mají turisté také z pobytu v jesenické oblasti, řekl Stárek. "Přitom většina horských hotelů a penzionů a mnohá další místa jsou běžně přístupná, v provozu a fungují zcela plnohodnotně," uvedl. Vzhledem k nižší poptávce podle něj cena za ubytování v Jeseníkách mnohdy klesla.