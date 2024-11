Zájemci o podzemí mohou do opravené bývalé Fejkovy pískovny v Praze 14

Zájemci o pražské podzemí se mohou nově podívat do opravené bývalé Fejkovy pískovny v Hloubětíně. Radnice nechala prostory známé jako Bílý kůň vyčistit, vybudovala nový vstup nebo vletové komínky pro netopýry. Novinářům to dnes řekli místostarostka Prahy 14 Mária Ševčíková (ANO) a jeskyňář Michal Paclík.

Poprvé se zájemci do podzemí podívají v příštím týdnu, musí se zaregistrovat na webu podzemibilykun.cz. Pískovna vznikala v 17. až 19. století, přesné datum není známo. V minulosti na místě byl také sklad ovoce a zeleniny a skládka. Nejhlubší místo je 14 metrů pod zemí, teplota je celoročně asi osm stupňů Celsia.

"O možném zpřístupnění Bílého koně vedení radnice uvažovalo od roku 2015, kdy na popud a zároveň za velké pomoci jeskyňářů, dobrovolníků z řad ochránců přírody a vyznavačů geocachingu započaly práce na postupném úklidu, úpravě přístupu a zabezpečení," řekla Ševčíková.

Začátkem 20. století se v Bílém koni těžil písek, který sloužil na čištění nádobí a do štuků. "Zároveň se tady těžila břidlice, která byla nekvalitní, a bylo tady břidlicové uhlí, a to čoudilo, a potom tady byla fáze, kdy se tu dělala kyselina sírová," řekl Paclík. Následně se z prostoru staly sklepy, byly v něm sklady ovoce a zeleniny, a posléze začaly být prostory zaváženy struskou z ČKD. Po roce 1993 pak začali lidé do jeskyní házet odpad a zbytný materiál.

Zhruba před osmi roky se jeskyňáři a dobrovolníci rozhodli sanovat propady a podzemí vyklidit, což museli podle Paclíka udělat ručně. Byly tam mimo jiné vyhozené pneumatiky, roury, kusy motorů nebo komunální odpad. V podzemí jsou rovněž kusy strusky z vysočanské ČKD. V minulosti do jeskyní lezla řada lidí. "Tím, že okolo jsou baráky, tak lidé to tak trochu hlídali, ale lezli sem nejen 'čumilové', ale samozřejmě tady nějaký čas byli feťáci a tak," řekl Paclík.

Po vyčištění nechala radnice letos vybudovat vstup s přístřeškem nebo komínky pro netopýry. Zatím jich tam žije pět, podle Paclíka ale budou přibývat. "Do budoucna budeme chtít opravit také nadzemí, momentálně máme podanou žádost o dotaci na projekt rekultivace parku. Potom bude následovat výstavba odlehčených budov, kde bude zázemí pro provoz i jednotky integrovaného záchranného systému a návštěvníky," řekla Ševčíková. V současné době má radnice úpravy vyčísleny na 50 milionů korun. Záchranáři budou moci v budoucnu podzemí využívat k výcviku.

Zájemci o prohlídku s průvodcem se musí zaregistrovat na výše zmíněné webové stránce. Skupiny musí mít minimálně pět a maximálně 20 lidí. Prohlídky se mají uskutečňovat o víkendech. Podle Ševčíkové se zájemci o návštěvu nyní hlásí radnici. Jedna prohlídka bude trvat asi 40 minut. "Současný režim je pilotní a uvidíme, jak se nám osvědčí," dodala Ševčíková.