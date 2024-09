Zájemci se mohou zapojit do mapování skleněných ploch ohrožujících ptáky

Dobrovolníci se mohou zapojit do mapování skleněných ploch ohrožujících ptáky. Na mapování se zaměří akce s názvem Týden skleněného zabijáka, kterou pořádají ornitologové ode dneška do neděle. V tiskové zprávě o tom informovala Česká společnost ornitologická (ČSO). Cílem akce je podle ní upozornit na místa, která jsou pro ptáky nebezpečná a která je pro ně potřeba lépe zviditelnit. Následkem nárazu do skleněných ploch podle odhadů vědců z ČSO zahyne až milion ptáků ročně.

"Pro ptáky jsou nejnebezpečnější zrcadlící fasády budov, průhledné plochy spojovacích částí staveb, ale i prosklené zastávky hromadné dopravy nebo protihlukové bariéry u dálnic," uvedl Lukáš Viktora z ČSO, odborník na ochranu ptáků ve městech. Odborníci upozorňují, že tento problém je málo viditelný, jelikož mrtvé ptáky po nárazu rychle odstraní úklidové služby.

Ptáci nedokážou sklo rozeznat jako překážku, ať už jde o průhledné plochy, nebo ty, které zrcadlí okolí. "Ptáci mají oči po stranách hlavy, což jim umožňuje vidět ostřeji do stran, ale zároveň jsou náchylní k nárazům, protože nedokážou rozlišit zrcadlový obraz od reality," řekl Viktora. Zrcadlení oblohy a okolní zeleně na pláštích výškových budov podle něj vytváří optickou iluzi, která ptáky láká ke střemhlavému letu, jenž končí smrtelným nárazem.

Častým následkem nárazů je otřes mozku. Ptáci jsou po nárazu omráčení, zmatení a nejsou schopni odletět. "V případě nálezu zraněného ptáka je nutné ho ihned umístit do bezpečí - ideálně do krabice - a kontaktovat nejbližší záchrannou stanici," uvedl Viktora.

Cílem zářijové akce je zmapovat nebezpečná místa, kde ptáci narážejí do skel, a upozornit na ně. "Do mapování se může zapojit každý, kdo má zájem. Stačí obejít skleněné plochy ve svém okolí a zadat údaje o případném nálezu do databáze birds.cz," řekl Gabriela Dobruská z ČSO, která koordinuje akci v Česku. K evidenci nálezů by měli dobrovolníci zadat datum, čas, místo a přidat fotografii nalezeného ptáka.

Jedním z řešení je podle ornitologů skleněné plochy pro ptáky lépe zviditelnit. Jednou z možností je aplikace speciálních samolepek, barev či fólií. "Jednotlivé siluety dravců, které často vídáme na oknech, jsou neúčinné. Ptáci je vnímají jako statické objekty, které obletí a stejně narazí do skla vedle," řekl Viktora. Účinnější jsou podle ornitologů UV samolepky, které jsou pro lidi téměř neviditelné, ale ptáci je díky schopnosti vidět UV spektrum dokážou rozeznat.