Zákaz akcí, rušení výuky. Pohyb taxikáře lze vystopovat, řekl Prymula

Stát kvůli novému koronaviru zakáže od úterních 18.00 akce nad sto účastníků. Na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dosud musely být pouze hlášeny akce a shromáždění nad 5000 lidí krajským hygienickým stanicím. V pondělí ale testy odhalily prvního pacienta, u kterého není znám zdroj infekce. Šlo o pražského taxikáře, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v České televizi. Nákaza se podle něj zřejmě začíná šířit v komunitě.

Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Opatření bude platit do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů, řekl Babiš.

Bezpečnostní rada státu také rozhodla od středy zrušit kvůli koronaviru výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Informoval o tom Babiš s odkazem na vývoj šíření nemoci v Evropě. Později ministerstvo zdravotnictví zákaz výuky od středy na dobu neurčitou rozšířilo i o vysoké školy, informoval o tom tiskový odbor vlády. Podle mimořádného opaření ministerstva zdravotnictví bude zakázána "osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách".

Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.

"Chceme, aby lidi chodili do práce, aby ekonomika šlapala. To je základ," zdůraznil Babiš s tím, že pak mají být rodiče doma s rodinou. Odpověděl tak na dotaz, zda vláda zvažovala dopad na zaměstnavatele při uzavření škol. Opatření má zabránit šíření nákazy.

Stát zatím neuvažuje o tom, že by byly kvůli novému koronaviru zavírány restaurace či nákupní centra, řekl Vojtěch. Problémem jsou podle něj jednorázové akce.

"Toto, o čem hovoříme a na co se to vztahuje, jsou nějaké jednorázové akce, kde je najednou poměrně velký počet lidí," řekl Vojtěch. "Nejsou to zařízení, kde se ti lidé mění v čase, procházejí a podobně, jako jsou nákupní centra, wellness centra. Problém je, pokud se lidé koncentrují na jednom místě v rámci plesu, taneční akce, společenské události, sportovní události. Nejsou až takový problém místa, kde lidé korzují," doplnil ministr.

Hrozí sankce

Při porušení všech mimořádných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví hrozí pokuta až tři miliony korun. "Je to sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví," řekl Vojtěch. Stejná pokuta hrozí v případě, že lidé poruší dvoutýdenní karanténu, kterou jim nařídí krajská hygienická stanice či praktický lékař.

Bezpečnostní rada státu rozhodla v úterý rovněž o nákupu většího objemu testů na koronavirus, které mají odhalit infekci do 29 minut. Uvedl to náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo také o rozšíření sítě testujících laboratoří, jedná se stovkou nových.

Jednorázových testů chce vláda koupit sto tisíc. Primárně mají podle Prymuly sloužit na hranicích či ve vlacích ke kontrole cestujících. Nevyloučil ale i jejich použití jinde. "Dají se používat v monitorování dopravy, budeme to kombinovat," uvedl.

U případů nákazy koronavirem, jako u pražského taxikáře, jsou hygienici stále schopni mapovat pohyb díky elektronickým záznamům. Na úterní tiskové konferenci po jednání Bezpečností rady státu to řekl Prymula. "U takových případů stále jsme schopni mapovat pohyb, protože z elektronických záznamů jsme schopni vytypovat většinu pasažérů, kteří byli v taxíku. To nepochybně proběhne," řekl. "Společnosti, které organizují různé taxíky, mají evidenci adres, odkud se volá, a telefonních čísel, takže je možné toto dohledat, aniž bychom zneužívali ochranu osobních dat," doplnil.

Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru. Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Celkem bylo v České republice vyšetřeno 1193 pacientů, informoval dnes ministr zdravotnictví.