Zákaz vánočních trhů zaskočil prodejce, neskrývají velké rozčarování

Velké rozčarování a občas i slzy v pátek kvůli zrušeným vánočním trhům neskrývali prodejci na vánočních trzích v historickém centru Olomouce, kde bylo postaveno více než 130 stánků nabízejících punč, sladkosti, lahůdky, uzeniny či různý vánoční sortiment.

Rozhodnutí vlády zaskočilo stánkaře nepřipravené. Prodejci si nyní nevědí rady, jak naloží s velkými zásobami výrobků, které měli prodávat až do začátku vánočních svátků. Někteří v pátek proto nabízejí velké slevy. Levněji lze koupit hlavně potravinářské zboží, které má omezenou trvanlivost.

"Bylo s tím tolik práce, připravování a snahy. A teď přijde všechno vniveč," řekla v pátek Božena Kršková z Kokor na Přerovsku, která na vánočních trzích v Olomouci prodává perníková srdce, chaloupky a různé sladkosti. Desítky vánočních perníkových chaloupek a srdcí doma ve dne v noci pekla tři měsíce. "Pekla jsem to všechno sama a nebudu to teď mít kde udat. Vůbec nevím, co budu dělat. Možná je rozdáme do dětských domovů," dodala se slzami v očích.

Stánek s perníkovým sortimentem v pátek přijdou nákupem podpořit někteří kamarádi, zásoby jsou ovšem velké. "Za týden jsme něco málo prodali, ale je to o ničem," podotkla Kršková. Hlavní prodejní sezona měla nastat až v prosinci. Prodávat na tržištích, která mohou být v provozu, či u silnice podle Krškové nemá smysl. "Zkoušeli jsme to už dřív a prodalo se toho málo," dodala rezignovaně.

Rozladěný byl ze zákazu vánočních trhů také prodejce povlečení a polštářů. "Je to hrozné. Nevím, proč se zakázaly celé vánoční trhy. Stačilo zakázat prodej punče a na trzích by se nezdržovalo tolik lidí. Všichni teď budou místo na čerstvém vzduchu nakupovat v obchodech," řekl prodejce, který v pátek ložní prádlo a polštáře prodával se slevou, aby snížil zásoby nakoupeného zboží. Zhruba o polovinu levněji lidé na vánočních trzích v Olomouci nakoupí také porce uzeného lososa. Provozovatel stánku pořídil 30 kilogramů lososa. Pokud uzené rybí maso neprodá na trzích, zbytek nabídne hostům své restaurace v Hlubočkách.

Rozhodnutí vlády zaskočilo i prodejce na vánočních trzích v Prostějově, které začaly teprve ve středu. V centru bylo postaveno více než 20 stánků s punčem a vánočním zbožím. Výprodej v pátek zahájil například stánek s názvem Domácí lahůdky z Hané, ve kterém cena medoviny klesla ze 130 korun na 80 korun, čabajek z 349 korun na 249 korun a frgálů ze 130 korun na 70 korun. Výrazně levněji jsou k dostání i zabijačkové speciality.

Stánek provozuje Antonín Jelínek, který vlastní firmu na výrobu teplých a studených pokrmů. Společnost má čtyři prodejny. "Máme teď zboží právě kvůli vánočním trhům o hodně více než obvykle. Snažíme se proto na trzích prodávat aspoň za nákupní cenu," řek Jelínek, podle kterého rozhodnutí vlády přišlo nečekaně a v nejméně vhodnou dobu. "Ve středu jsme jeli k naší dodavatelce pro valašské frgály a ve čtvrtek vláda oznámila uzavření vánočních trhů. Ani jsme je nestačili vybalit," podotkl.