Zakázat islám? To je směšné, je neškodný, soudí český Syřan

Médii se ustavičně šíří informace, že v Evropě probíhá islamizace, která postupuje i do České republiky. Je to pravda a hrozí nějaké nebezpečí? V rozhovoru pro TÝDEN.CZ se k tématu vyjádřil Chalid Bitar, český Syřan.

Co se podle vás skrývá pod pojmem islamizace?

Je to proces, při kterém člověk či skupina lidí konvertuje k islámu. Je to tedy počet vyznavačů islámu ve společnosti. Nicméně v dnešní době se ten pojem používá hlavně v negativním slova smyslu. Spíš by se mělo říkat radikalizace než islamizace. Abych se ale přiznal, když se hovoří o islamizaci, která panuje v Evropě a v České republice, přijde mi to dost směšné.

Proč?

Je to populismus, který používají lidé říkající si politici. Chtějí prostřednictvím pojmu islamizace šířit strach z neznáma a pak zmanipulovat lidi.

Takže informace o tom, jak je Evropa ohrožená a jak i Česku hrozí islamizace, jsou jen fámy?

Podívejte se, počet muslimů v Evropě je zanedbatelný. Aby došlo ke změně evropské kultury, bylo by potřeba obrovského množství muslimů. Co se týče přímo České republiky, jestli je jich tu víc než 50 tisíc dohromady? Navíc jsem si nevšiml, že by tu byly nějaké "podezřelé" aktivity, které by tu masivně podporovaly islám.

Chápu obavu lidí z radikálního islámu. Toho se ale bojí všichni, včetně muslimů. Nicméně tvrdit, že by se mělo celoplošně zakázat druhé nejstarší náboženství? To je směšné, a hlavně proti všem zásadám lidských práv a svobodě vyznání. Vždyť islám obecně je neškodný a je to obohacující náboženství. Je škoda, že se o něj lidé více nezajímají a tyhle informace si neověřují.

A pokud vím, Evropa byla v minulosti pohanská. A lidé, kteří teď přinášejí islám do Evropy, tak dělají něco podobného jako kdysi ti, kteří sem přinesli judaismus i křesťanství - a jsou to stejně tak lidé z Blízkého východu... Myslím, že bychom se měli v našem vzdělání zaměřit i a historii.

Proč tomu tak podle vás je?

Musím poukázat na média, která český národ hltá. Myslím si, že by si lidé měli nejprve ověřovat informace, dozvědět se o dané problematice základní věci a poté teprve panikařit. Rovněž tak politici. Ti se snaží do společnosti vnést strach a pak s ní manipulovat. To, co se aktuálně děje v Evropě, mi trochu připomíná rok 1932, kdy se k moci dostal Hitler. Přijde mi, že pro Evropany jsou Arabové něco jako Marťani.

Tím tedy chcete říct, že Češi jsou xenofobní?

Každý na světě má strach z neznáma. Češi podle mě mají o trochu větší strach. Problém je, že xenofobie tu panuje, jen o tom lidé nevědí.

Chalid Bitar Narodil se do smíšeného manželství, jeho otec je Syřan a matka Češka. Několik let žil s rodinou v Sýrii, kvůli studiu se však vrátil do Prahy, kde vystudoval na Anglo-americké univerzitě obor marketing a management. Od začátku revoluce se zapojoval do aktivit odporujících režimu Bašára Asada. V roce 2012 pomáhal své sestře i dalším lidem ze syrského vězení.

Jak podle vás vnímají migranty?

Co se týče ekonomických migrantů, tak ty Češi vítají a chtějí je tu. Jenže dáváme přednost jen jim. A vzhledem k tomu, že se jedná o ekonomickou potřebu, tak si navíc vybíráme skoro jen Ukrajince, což jen tak mimochodem zavání rasismem. Mě stále napadá otázka, proč se nepřijmou lidé, kteří potřebují azyl, nedáme jim šanci a práci podobně jako těm ekonomickým migrantům?

Myslíte si, že by mělo Česko mít podobný postoj jako státy, které uprchlíky přijali ve velkém? Například jako Německo?

Z lidského hlediska je určitě správné pomáhat lidem, kteří hledají azyl a utíkají před válkou. Musíme brát ale v potaz to, co se stalo. Je jasné, že když během dvou měsíců přijme jeden stát milion uprchlíků, nadělá to paseku. Z delšího časového horizontu to však reálné je. Jen se podívejte, Evropská unie potřebuje 800 tisíc migrantů ročně, aby si zachovala ekonomický růst. Když se podíváme na tak velký stát, jako je Německo, zpočátku měli s uprchlíky problémy, ale nakonec toho využívají. Většina z nich byla vzdělaná, já sám vím třeba o stovce Syřanů, kteří si v Německu našli práci a působí na manažerských pozicích.

A co ta krize, která v Německu po přijetí uprchlíků panovala?

Nevím o tom, že by Německo bylo v krizi. A pokud je, tak to není kvůli migrantům, protože si nemyslím, že nějaký milion migrantů zatřese s takovým ohromným státem, jako je právě Německo. A pokud někdo tvrdí, že zatřáslo, tak ať mi tedy vysvětlí, jak to že pořád představuje vrchol síly. Tam šlo hlavně o to, že ta vlna byla velká a proběhla ve velmi krátkém časovém horizontu.

Po vypuknutí uprchlické krize se všude začaly objevovat zprávy, které informovaly o zvýšení nepokojů a útocích migrantů...

Ano, všude se najdou idioti, ale neříkejte mi, že když máte milion migrantů, tak všichni se dopouštějí útoků, krádeží a znásilnění. Za tři roky jsem slyšel asi deset případů, kterých se to týkalo. Takže když řekneme, že je tisícovka migrantů z milionu špatných, tak v tom nevidím zásadní katastrofu.

A co se týče samotné kultury? Co si myslíte o zahalování muslimských žen v Evropě?

Já osobně to neuznávám. Nemám rád zahalování, i když jsem byl v Sýrii, tak mě to hodně provokovalo. Ale myslím si, že k tomuto by se mělo přistupovat s pochopení a nenásilně. Diskutoval bych o tom. Rozhodně bych se nechoval vůči zahalování žen agresivně, protože to pak vyvolá jejich zarputilost. Nemůžeme jim nakázat, ať se svléknou.

A co burky či nikáby, ty vám také nevadí?

Ano, to chápu, že jsou z nich lidé nervózní. V tomhle případě si myslím, že můžeme tlačit, aby alespoň burky a nikáby byly omezeny. Tady jde o identifikaci obličeje, bezpečnost státu.

Nicméně co říkáte na protiargument, že turisté v arabských zemích musí dodržovat jejich kulturu a zahalovat se, kdežto muslimové evropské pravidla nerespektují?

A kde prosím vás? Pokud vím, tak se doporučuje zahalovat v Saúdské Arábii, v Jemenu, Íránu, Pákistánu a asi i v Afghánistánu. A tím to hasne. A co se týče naší kultury... opravdu se chceme srovnávat s výše vyjmenovanými zeměmi?