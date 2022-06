Zákon zřejmě zpřesní požadavky na kvalifikaci lodníků ve vnitrozemské plavbě

Ve vnitrozemské plavbě by mohly přibýt dvě nové kvalifikované profese, a to odborník na přepravu cestujících a odborník na zkapalněný zemní plyn. Počítá s tím vládní novela zákona o vnitrozemské plavbě, kterou vláda předložila Sněmovně. Poslanci ji ve čtvrtek propustili do dalšího kola projednávání.

Novela přebírá do českého zákona ustanovení nových evropských směrnic. Upravuje především harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob k vedení a obsluze plavidel. Některá dosavadní pravidla novela převádí z vyhlášek přímo do zákona.

Odborník na přepravu cestujících bude působit na plavidlech určených k přepravě více než 12 cestujících. Bude pomáhat cestujícím při ochraně jejich práv, bude pomáhat osobám se zdravotním postižením a bude vykonávat činnosti související s ochranou cestujících.

Odborník na zkapalněný zemní plyn bude působit na větších lodích s výjimkou rekreačních, které jako pohon využívají zkapalněný zemní plyn. Bude mít na starosti kontrolu pohonné soustavy a čerpání plynu. Odborníkem na zkapalněný zemní plyn bude muset být vůdce každého takového plavidla. Oba tyto druhy odborníků budou muset mít oprávnění. Státní plavební správa povede informační systém, v němž budou tito odborníci evidovaní.

Vláda uvádí, že nynější vnitrostátní právní úprava upravuje požadavky na vůdce lodí s posádkou sice v souladu s unijní úpravou, ovšem s unijní úpravou již v současnosti překonanou směrnicí z roku 2017. Tato evropská směrnice upravující kvalifikace má obecně za cíl zvýšit přitažlivost povolání lodníků, má jim usnadnit pracovní mobilitu po zemích EU a snížit s tím související administrativu. Pokud by Česko navrhovanou úpravu nepřijalo, znamenalo by to podle vlády zásadní omezení mobility a konkurenceschopnosti českých profesionálních posádek lodí ve vnitrozemské dopravě napříč celou EU.

Zákon rozliší dva druhy oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla, a to oprávnění plné a oprávnění zúžené. Zúžené oprávnění se bude vztahovat pouze na tuzemské vodní cesty a na vybrané případy. Plné oprávnění se bude vztahovat na plavbu na vodních cestách v EU a případně i jiných státech. Zákon upravuje i podmínky způsobilosti vůdce malých nebo rekreačních pravidel. Část pravidel přenáší z dosavadních vyhlášek právě do zákona. Rekreačním plavidlem je plavidlo pro rekreační účely o délce trupu od 2,5 do 24 metrů.

Provozovatel plavidla nebo jeho vůdce budou povinni na výzvu plavebního úřadu, policie nebo celníků předložit těmto orgánům lodní listiny.