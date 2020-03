Zákony přijaté kvůli koronaviru vešly v platnost

Pětice zákonů v souvislosti s epidemií koronaviru, které tento týden schválil Parlament, byla v pátek vydána ve Sbírce zákonů. Nabyla tak účinnosti. Novela, kterou Sněmovna zvýšila letošní schodek státního rozpočtu na 200 miliard korun, se ve sbírce objevila už ve čtvrtek.

Mezi nové platné předpisy patří zákon o úpravách v oblasti elektronické evidence tržeb. "Žádný podnikatel není povinen evidovat tržby po dobu trvání nouzového stavu a následujících tří měsíců," uvedlo k tomu na twitteru ministerstvo financí.

Další dvě z norem počítají s tím, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné budou moci odložit úhradu záloh na zdravotní a sociální pojištění za březen až srpen. Do výše minimální zálohy jim budou platby za toto půlroční období odpuštěny.

Stát bude podle další z úprav vyplácet ošetřovné za celou dobu uzavření škol kvůli koronavirové krizi, a to rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Rodič dostane 60 procent redukovaného vyměřovacího základu, a to i zpětně.

Pátá z norem stanoví, že přijímací zkoušky na střední školy se uskuteční nejdříve 14 dnů po opětovném otevření škol. Maturity se mají konat o týden později, pokud se školy otevřou do 1. června. Přesný termín určí ministerstvo školství.