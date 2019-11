Zákrok proti trampův v lese: policie nepochybila

Ombudsmanka Anna Šabatová nenašla pochybení v postupu policistů, kteří pomocí dronů odhalili v srpnu v CHKO Brdy přespávající trampy. Její vyjádření ČTK poslal advokát Tomáš Nahodil, který podnět k úřadu Veřejného ochránce práv podal.

Ombudsmanka pro ČTK doplnila, že policie drony používala k preventivnímu vyhledávání požárů, což je legitimní cíl jejich využití, a odhalení táborníků bylo vedlejším důsledkem. "Pokud by však policie drony cíleně využívala k hledání lidí tábořících v lese, považovala bych to za nepřiměřené a neadekvátní," dodala.

Policejní dron na konci srpna objevil nedaleko středočeského vrchu Houpák v CHKO Brdy dvě místa, na nichž přespávali lidé. Po monitorovacím letu dronu vyjela do CHKO hlídka. "Dvě dvojice ve věku 20 až 30 let svým jednáním porušily lesní zákon a ve správním řízení jim hrozí pokuta až 5000 korun. Pokud by měly navíc rozdělaný oheň, pokuta by byla do výše 15.000 korun," uvedla tehdy policejní mluvčí Monika Schindlová.

Veřejná ochránkyně práv požádala o vyjádření ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Ombudsmanka uvedla, že v tomto případě dotčené osoby tábořily v místě, kam je vstup zakázán z důvodu pyrotechnické zátěže, protože jde o cílovou plochu vojenského výcvikového prostoru, která nebyla zcela pyrotechnicky očištěna.