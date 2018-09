Žalobce je s tresty pro Dbalého a další v kauze zakázek spokojen

Státní zástupce Zdeněk Matula je spokojen s tresty pro bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého a dalších šest lidí v kauze údajného zmanipulování dvou nemocničních zakázek z roku 2009. Dbalý má jít podle středečního nepravomocného rozsudku na devět let do vězení, zbylým obžalovaným soud uložil tresty v délce od čtyř do osmi let. Obhájkyně někdejšího ředitele Katarína Kožiaková Oboňová považuje uložené tresty za drakonické. Soudkyně Silvie Slepičková nyní odůvodňuje vynesený verdikt.

"V kontextu celé věci jsem s rozhodnutím spokojen. Soud nějakým způsobem ponížil navrhované tresty jednotlivým obžalovaným, já jsem například u pana Dbalého navrhoval deset let vězení, byl uložen trest devíti let, a obdobně soud postupoval i u ostatních," řekl novinářům o přestávce Matula. I tak ale tresty považuje za přiměřené. "Uvidím, zda vůbec budu podávat odvolání, byť rozsudek není úplně v souladu s tím, co jsem navrhoval," dodal žalobce.

Dbalý s jeho někdejším náměstkem Michalem Toběrným podle rozsudku ovlivnili dvě nemocniční zakázky z roku 2009 - tendr na digitalizaci chorobopisů a nákup Leksellova gama nože. Do Dbalého kapsy šly údajně úplatky přesahující 27 milionů korun. Verdikt stanovil, že by nemocnice měla od obžalovaných získat zpátky jako náhradu škody téměř 63 milionů.

Kromě trestu vězení má Dbalému propadnout veškerý majetek. "V určitých případech, kdy je prokázáno, že majetek, který obžalovaný má, nemůže pocházet z legálních zdrojů nebo z drtivé většiny pochází z trestné činnosti, se trest vztahuje na veškerý majetek," řekl žalobce. Dbalému by tak měl propadnout například kufr, ve kterém policie našla hotovost, zlato a známky, ale i majetek, který případně nabyl během trestního řízení. Dalším obžalovaným uložila soudkyně peněžité tresty, i s těmi Matula souhlasí.

Kožiaková Oboňová vynesený rozsudek nepovažuje za spravedlivý. "Doufala jsem, že bude vynesen rozsudek, který bude založen na důkazech, které byly provedeny, a že důkazy budou také pečlivě hodnoceny, což si myslím, že se nestalo. Tresty, které padly, my připadají skutečně drakonické," řekla.