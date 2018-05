Žalobce zrušil stíhání Faltýnka a dalších v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zrušil trestní stíhání místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí figurujících v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo. S odkazem na informace deníku Právo to uvedl to server novinky.cz.

Mluvčí městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová informovala, že žalobce o stížnostech rozhodl, výsledek však neupřesnila.

Podle serveru se zrušené stíhání týká i členů představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisky a Jana Platila a také Luďka Kalivody, jenž patřil do tehdejšího představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo.

Rozhodnutí zastupitelství rozeslalo advokátům obviněných do datových schránek, těm, co datové schránky nemají, ho poslal běžnou cestou. Státní zastupitelství se k němu podle Zenklové vyjádří zřejmě v pátek.

V kauze je obviněn i premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Stejně jako Faltýnek vinu odmítá, stíhání je podle něj účelové. Za dotační podvod mu hrozí až deset let vězení, Babiše vyšetřovatelé navíc viní i z poškození finančních zájmů Evropské unie.

Babiš zatím neví, jak státní zástupce o jeho stížnosti rozhodl. Na dotaz, zda má rozhodnutí k dispozici, případně ví, co obsahuje, odpověděl, že ho zatím nedostal.

Vedle Babiše obvinila policie dalších devět lidí, mimo jiné Babišovu manželku Moniku Babišovou a jeho dvě dospělé děti. V médiích se v posledních týdnech objevily zprávy o tom, že právě Babišovy děti předložily policii lékařské zprávy, podle kterých se z vážných zdravotních důvodů nemohou trestního řízení účastnit.

Stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání podalo všech 11 obviněných loni na podzim. Dozorující žalobce o nich ale nemohl rozhodnout, protože obvinění proti němu zároveň podali námitky podjatosti. Postupně je však všichni stáhli. Kauzu zbrzdily i sněmovní volby, po kterých Babiš s Faltýnkem nabyli imunitu a policie musela sněmovnu opětovně žádat o jejich vydání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.