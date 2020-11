Záložní nemocnice bude fungovat do konce ledna, nebylo ji třeba.

Záložní nemocnice na výstavišti v Brně zůstane do konce ledna. O úhradu měsíčních nákladů ve výši 200 tisíc korun se rovným dílem podělí město, kraj a Fakultní nemocnice Brno, řekla mluvčí nemocnice Veronika Plachá, potvrdila to i primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Nemocnici nachystanou pro pacienty s nemocí covid-19 zatím nebylo potřeba využít, protože stačí kapacita v nemocnicích v kraji. Druhá záložní nemocnice je na letňanském výstavišti v Praze, kde byla smlouva na pronájem pavilonů prodloužena do konce února 2021.

Záložní nemocnice v Brně se otevřela 9. listopadu pro případ, že by se naplnila kapacita nemocnic v kraji a nebylo by kam ukládat pacienty s koronavirem. "V tuto chvíli to vypadá, že záložní nemocnice nebude muset být využita k účelu, ke kterému byla zřízena. Jsem za to ráda, nicméně i to zachování pohotovostního režim s sebou nese nějaké náklady," řekla Vaňková.

Původně byly náklady na elektřinu, vytápění a podobně za týden asi 130 tisíc korun. Vaňková uvedla, že je potřeba ušetřit například na části mobilních sprch a toalet. Nyní jsou náklady 50 tisíc za týden. Podle primátorky i Plaché se o ně rovným dílem podělí město, kraj a nemocnice, která v místě zajišťuje provoz.

V případě potřeby by se o pacienty staral Emergency Medical Team fakultní nemocnice. Speciální tým se šesti lékaři a 18 sestrami běžně zasahuje ve světě u neštěstí, například po zemětřesení. Zrušila se ale spolupráce s domluvenými zahraničními týmy, které měly v záložní nemocnici v případě potřeby pomáhat.

Počet hospitalizovaných s koronavirem v nemocnicích v kraji v posledních dnech vesměs ubývá. Zatímco nedávno jich bylo skoro 1200, k pátečnímu dni je jich 610. V Jihomoravském kraji je od počátku pandemie k pátku 49 181 potvrzených případů nemoci covid-19. S nemocí zemřelo 971 lidí, naopak 41 842 se vyléčilo. Vyplývá to z webových stránek ministerstva zdravotnictví. V kraji je skoro 1,2 milionu obyvatel.