Zaměstnanci domovů pro seniory budou plošně testovaní

Pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení se budou kvůli možné nákaze koronavirem plošně testovat, a to pravidelně každých deset či 14 dní. Poslouží k tomu rychlotesty. Každý kraj jich má dostat 20 000. Testování provedou praktičtí lékaři či zdravotníci, kteří docházejí do domovů. Na tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Po plošném testování volali zástupci organizací na pomoc seniorům i akademických pracovišť.

"Zpracováváme metodiku i na základě dnešního jednání s kraji a chtěli bychom rychlotesty distribuovat do krajů, aby testování mohlo začít," řekl Vojtěch. "Měli bychom zajistit, že pokud by tam byl nějaký pozitivní případ, tak takový pracovník bude okamžitě izolován a řešen dále hygienickou stanicí," doplnil.

Podle expertů nemusí rychlotesty ale nákazu v rané fázi odhalit. Podle manuálu Státního zdravotního ústavu k rychlotestům se protilátky objevují dostatečně až tři dny po prvních příznacích.

O plošném testování personálu mluvil v České televizi v sobotu náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) už dřív řekla, že by se měli přednostně plošně testovat jak zaměstnanci, tak obyvatelé domovů.

"V tuto chvíli, kdy se budou uvolňovat opatření, si myslím, že bychom měli seniory radikálně chránit a měli bychom jim věnovat speciální pozornost," uvedla dnes ministryně.

Podle Prymuly na plošné testování klientů nejsou kapacity. Zmínil také, že zaměstnanci by mohli zůstávat v izolaci přímo v domovech, například v karavanech nebo v jiném provizorním ubytování. Stejný názor zastává i premiér Andrej Babiš (ANO).

Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a obyvatel domovů, kteří se vracejí po pobytu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví přikázalo krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na 100 000 obyvatel, nemusí to být přímo místa v nemocnicích. Stát pro starší pacienty s lehkým průběhem vyčlenil 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku.

Ochrana seniorů v domácnostech

Maláčová ale míní, že i senioři s lehkým průběhem nemoci by měli být pod dohledem v nemocnicích. Reagovala tak na zprávy o tom, že zemřel klient zařízení s lehkými příznaky. Babiš umisťování všech nakažených seniorů do nemocnic odmítl.

"Budu chtít vysvětlit, proč to není dobrý nápad, aby senioři dostali kvalitní péči, pokud jsou nemocní... Budu chtít zdůvodnění, proč nechráníme víc české seniory," řekla ministryně. Vláda podle ní bude o postupu jedná.

Jak by stát chtěl ochránit seniory v domácnostech, šéfka resortu neupřesnila. Podle ní je situace nejrizikovější v domovech. Pečovatelé a pečovatelky docházejí ale za lidmi vyššího věku i k nim domů. "Pevně doufám, že v tuto chvíli pečovatelský personál bývá plně vybaven ochrannými pomůckami," dodala ministryně. Nezmínila, zda by se testování mělo týkat i těchto pracovníků. Na nedostatek pomůcek si koncem minulého týdne stěžovaly asociace poskytovatelů sociálních služeb a asociace pečovatelských služeb.

Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol před týdnem vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost.