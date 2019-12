Zaměstnanci Sazky protestují proti zvýšení daně z loterií.

Otevřený dopis zaměstnanců SAZKY předsedovi vlády ČR Vážený pane premiére, vážené senátorky a senátoři, vážené poslankyně a poslanci, obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem v reakci na schválení daňového zatížení loterních her, které počítá s radikálním zvýšením sektorové sazby daně z 23 % na 35 %. Tento neočekávaný krok regulace ze strany státu nás všechny zaskočil, a to především z toho důvodu, že návrh sněmovny nereflektuje názory odborné veřejnosti, která opakovaně upozorňuje, že je nutné diferenciovat hazardní trh podle společenské nebezpečnosti a dopadu rizikového hraní na obyvatele České republiky. V rozporu s těmito stanovisky byl schválen návrh novely zákona, který se dotýká pouze číselných loterií typu Sportka a zároveň výherců těchto loterií, kteří by měli svoji šťastnou výhru také zdanit. SAZKA prošla před mnoha lety velmi těžkým obdobím a nám se podařilo během necelých 8 let firmu opět postavit na nohy a zajistit ji růst, který je nejdynamičtější ze všech loterií v Evropské unii. Tento růst má a do budoucna by nadále měl mít pozitivní dopad na hazardní trh v České republice tím, že hráčů tvrdého hazardu bude ubývat (a s tím spojených společenských problémů) a naopak lidí, kteří si budou chtít pouze vsadit loterii pro zábavu, bude přibývat, jako je tomu i v ostatních zemích světa. V případě finálního schválení návrhu zvýšení sazby daně na 35 % dojde k naprostému opaku a loterie v České republice začnou hrát čím dál menší roli (dnes mají na trhu pouhých 21 %) ve prospěch výherních automatů, kasin a tvrdého hazardu na internetu. Návrh považujeme za cílený zásah do podnikání společnosti SAZKA, a tedy i přímý negativní vliv na výsledky naší práce. Z pozice zaměstnanců největší a nejstarší loterní společnosti v České republice Vás žádáme o zachování diferenciace trhu a reflektování společenské nebezpečnosti jednotlivých her ponecháním současné výše sazby loterní daně. zaměstnanci společnosti SAZKA, a.s.