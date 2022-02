Zaměstnanci státu by si měli letos polepšit v průměru o 450 Kč na 40 520 měsíčně

Celkové výdaje na platy zaměstnanců státu včetně odvodů by měly letos meziročně vzrůst o 6,8 miliardy korun na téměř 246 miliard korun. Počítá s tím návrh letošního státního rozpočtu, který poslancům předložila koaliční vláda Petra Fialy (ODS). Počet míst ve státním sektoru se má zvýšit o 6610. Zaměstnanci by si měli v průměru měsíčně polepšit o 450 korun a měli by v průměru pobírat 40 520 měsíčně hrubého.

Podle posledních údajů Českého statistického úřadu za loňské třetí čtvrtletí vzrostla průměrná hrubá mzda v Česku meziročně o 5,7 procenta na 37 499 korun. V hrubém tak zaměstnanci dostávali v průměru o 2012 korun více než před rokem.

Jde o nižší nárůsty proti návrhu rozpočtu, který loni na podzim předložila vláda Andreje Babiše (ANO). Babišova vláda počítala s meziročním nárůstem celkových výdajů o 13,3 miliardy na 252,4 miliardy korun. Návrh bývalé vlády také počítal s tím, že přibude 6948 míst a zaměstnanci dostanou přidáno v průměru 1491 korun. Pobírat měli v průměru 41 561 korun.

Podle Fialovy vlády by například státní zástupci a od nich odvozené profese měli dostávat 111 184 korun měsíčně, což je proti loňsku pokles o 4046 korun. Naproti tomu vojáci a příslušníci bezpečnostních sborů by měli brát o 571 korun víc, což v průměru bude znamenat 46 753 korun hrubého.

Aktuální návrh rozpočtu, kterým se má v pátek začít zabývat Sněmovna, předpokládá, že počet míst ve státním sektoru letos vzroste na 488 879. Do výdajů nynějšího návrhu rozpočtu se promítlo mimo jiné snížení platů ústavních činitelů včetně soudců na loňskou úroveň. Podle vlády to ušetřilo téměř 396 milionů korun. Rozhodnutí ale vyvolávalo pochybnosti ohledně možného nesouladu s ústavním pořádkem. Na platy ústavních činitelů počítá návrh rozpočtu s částkou 5,7 miliardy korun, což je asi o 40 milionů méně proti loňskému schválenému rozpočtu.

Na plat prezidenta počítá návrh rozpočtu s částkou 3,6 milionu korun. Na platy poslanců je určeno 276,5 milionu korun a na platy senátorů 117,8 milionu korun.

Vliv na růst výdajů má také dvouprocentní navýšení tarifů pedagogických pracovníků v regionálním školství nebo navýšení tarifů vojáků o 700 korun a obdobné navýšení tarifů příslušníků bezpečnostních sborů. O 700 korun vzrostly tarify sociálních pracovníků, pracovníků sociální péče i zdravotních sester od první do sedmé platové třídy.

Na úřadu vlády přibylo od začátku roku 74 míst na zajištění aparátů nových ministrů bez portfeje, ale bez odpovídajícího finančního krytí. Na druhé straně klesl objem peněz na platy v této kapitole o 10,8 milionu korun. Ve Finanční správě má zaniknout dalších 300 míst a v Celní správě 200 míst. Naproti tomu na ministerstvu práce má přibýt 160 míst v souvislosti s agendou náhradního výživného. Vyžádat si mají 61 milionů korun. Dále má vzniknout 52 služebních míst na zajištění aktivit v rámci Národního plánu obnovy. Na ministerstvu školství se počítá se vznikem 4885 míst ve školství, což si vyžádá navíc 2,6 miliardy na platy.