Zaměstnanci v nerizikových profesích nebudou muset na pravidelné prohlídky

Ministerstvo zdravotnictví od ledna 2023 ruší pravidelné lékařské prohlídky u profesí, které pro zaměstnance nepřinášejí zdravotní rizika. Vstupní prohlídky zatím zůstanou, resort chce ale zákon změnit. Zaměstnavatelé podle Hospodářské komory ušetří stovky milionů korun ročně. Informace v úterý zazněly na tiskové konferenci úřadu.

"Druhým krokem bude zrušení vstupních prohlídek, třetím krokem zrušení potravinářského průkazu a dále zrušení zařazování prací do kategorií," řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Pro zrušení vstupních prohlídek u bezrizikových prací je podle něj třeba změna zákona.

Zaměstnavatelé platí za vstupní a periodické prohlídky zaměstnance řádově stovky korun za jedno vyšetření, nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy bude úspora zaměstnavatelů téměř k miliardě korun každý rok. Bude ale nadále možné se domluvit na zachování prohlídek, pokud bude zaměstnanec či zaměstnavatel mít zájem. Ministr doplnil, že praktičtí lékaři, kteří v současné době pravidelné pracovnělékařské prohlídky zajišťují, budou mít více prostoru na další pacienty nebo preventivní prohlídky.

Zrušení povinnosti se bude podle vyhlášky týkat několika stovek tisíc zaměstnanců, jejichž práce je zařazená do první kategorie. V ní jsou všechna povolání, která nemají negativní dopady na zdraví. Do druhé kategorie zařazuje povolání sám zaměstnavatel, u zařazení do třetí a čtvrté s vyššími zdravotními riziky podává návrh na zařazení práce orgánu ochrany veřejného zdraví. Ve druhé kategorii jsou práce, které mohou znamenat riziko výjimečně, například pro alergiky, ve vyšších jsou překračované hygienické limity například pro hluk, vibrace, teplo nebo fyzickou zátěž.

Přísné termíny pravidelných vyšetření byly problémem například v době covidu-19, kdy některé ordinace omezily provoz a zaměstnanci termíny nestíhali dodržet.