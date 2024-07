Zaměstnancům Liberty Ostrava může pomoct s hledáním práce a rekvalifikací program financovaný z fondů EU

V úterý a ve středu budou zástupci úřadu práce v Ostravě i přímo ve firmě Liberty Ostrava pomáhat lidem, jimž hrozí propuštění, s vyřizováním nové práce a rekvalifikací financovanou z fondů Evropské unie. Budou jim nabízet zařazení do nově otevřeného programu s rozpočtem 300 milionů korun, který může podpořit vznik téměř 2000 nových pracovních míst, celkem počítá s pomocí více než 3000 zaměstnanců. O spuštění programu dnes informovalo ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě. Ostravská huť zaměstnává zhruba 5000 lidí.

Program zahrnuje pracovní poradenství, rekvalifikaci a příspěvek na mzdové náklady na novém pracovním místě. Může být poskytnut pouze na účastníka projektu, který byl po celou dobu účasti v projektu registrován v evidenci úřadu práce, a to buď jako zájemce, nebo jako uchazeč o zaměstnání. Budoucí zaměstnavatel může na úhradu mzdy získat příspěvek až 15.000 korun měsíčně po dobu maximálně devíti měsíců.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech zastavila dodávky energií kvůli neuhrazeným pohledávkám. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. Minulé úterý oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborů by se propouštění mohlo týkat až 2600 z 5000 zaměstnanců. Program může podle generálního ředitele Úřadu práce ČR Daniela Krištofa pomoct i při přechodu části zaměstnanců do Třineckých železáren.

"Důležité je, aby se stihli registrovat i ti zaměstnanci Liberty, kteří se chystají zrušit svůj pracovní poměr k 31. červenci. Kromě červencové výplaty získají ještě nárok na dvě průměrné mzdy, a tedy většina dostane za červenec od úřadu práce náhradu mzdových nároků v maximální možné výši 65.000 korun. Pokud chtějí zařadit do projektu, musí to stihnout ještě před ukončením svého zaměstnaneckého poměru," uvedl Krištof. Zájemcům budou v úterý a ve středu k dispozici specialisté úřadu práce, a to jak na pobočkách úřadu, tak i v areálu Liberty Ostrava.

Rekvalifikace a dotovaná místa umožní podle Krištofa získat kvalifikovanou a dobře ohodnocenou práci. "Díky příspěvku mohou například i Třinecké železárny jako perspektivní investor nabrat obratem ty zaměstnance, kteří z Liberty sice odcházejí, ale pro další provoz huti jsou klíčoví. Věřím, že lidé využijí této příležitosti a využijí existující možnosti včetně těch, které jim nově nabízíme," uvedl.

Moravskoslezský kraj se obává, že problémy Liberty Ostrava mohou negativně ovlivnit situaci dalších firem v regionu. Hejtman Josef Bělica (ANO) dnes uvedl, že na dodávkách do hutě je v kraji závislých zhruba 600 firem, z toho pro přibližně polovinu z nich je Liberty Ostrava klíčovým zákazníkem. "Těch zaměstnanců, kterých se to může dotknout a bezesporu dotkne, může být až 10.000," řekl hejtman v České televizi.

Od začátků problémů Liberty Ostrava zaregistroval úřad práce 7234 žádostí o náhradu mzdy za květen a červen. Vyplaceno je jich 5634.