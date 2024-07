Zaměstnavatelé musí začít evidovat všechny své pracovníky na DPP a hlásit je ČSSZ

Zaměstnavatelé musí začít evidovat všechny své pracovníky na dohodu o provedení práce (DPP) a jejich příjmy hlásit kvůli odvodům sociální správě. Ukládá jim to novela o investičních společnostech, která dnes začíná platit. Cizinci z devíti států mimo Evropskou unii pak nepotřebují ode dneška v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty. Volný přístup na trh práce mají podle nového vládního nařízení lidé z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie, USA, Izraele a Singapuru.

Zaměstnavatelé dosud hlásili sociální správě jen ty dohodáře s výdělkem přes 10.000 korun za měsíc, kteří musí platit sociální pojištění. Novela o investičních společnostech firmám a institucím ode dneška ukládá evidovat všechny pracovníky s DPP a povinně je registrovat. Ty, kteří nastoupili před 1. červencem a nejsou dosud v registru pojištěnců, musí přihlásit nejpozději do 20. srpna. Zaměstnavatelé, kteří měli zatím jen dohodáře s nižším příjmem, se musí do konce července pak také sami zapsat do registru zaměstnavatelů. Podniky budou nově každý měsíc hlásit elektronicky seznam všech dohodářů a výši jejich příjmu. Za červenec to budou dělat v srpnu. Elektronický formulář bude k dispozici od začátku srpna na portálu ČSSZ.

"Kompletní změnu v pojištění takzvaných dohodářů včetně změny v oblasti odvodů na sociální pojištění přinese úprava, jejíž účinnost se připravuje k 1. lednu 2025," upřesnila sociální správa. Dodala, že o novinkách zaměstnavatele informuje dopisem, který zasílá do datových schránek.

Od začátku července mohou v Česku bez pracovního povolení či zaměstnanecké karty pracovat také cizinci z devíti států. Počítá s tím vládní nařízení, které začíná platit. Opatření má usnadnit situaci expertům a manažerům z vybraných zemí. Jejich seznam může kabinet upravovat podle aktuálního stavu na trhu práce po projednání v tripartitě. Ta o nynějším výčtu debatovala začátkem května.

Na konci března úřady práce evidovaly v Česku z devíti států zhruba 9800 zaměstnanců. Lidé ze zemí mimo EU a Evropský hospodářský prostor potřebují teď k práci v Česku povolení či karty. Někteří zaměstnavatelé a investoři poukazovali na zdlouhavý postup, který komplikuje situaci při přivážení expertů. Ministerstvo práce v podkladech k nařízení uvádí, že státy na seznamu patří ve světě mezi ekonomicky nejsilnější a ČR dlouhodobě stojí o intenzivní spolupráci. Autoři předpisu podotýkají, že v těchto státech ale "nelze vyžadovat reciproční přístup" k českým pracovníkům.