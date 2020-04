Zamíří Vojtěch do politické karantény?

Pandemie koronaviru má v Česku zatím jednu personální oběť: ze své funkce se musela poroučet hlavní hygienička Eva Gottwaldová. Dalším v pořadí by se mohl stát její někdejší šéf - ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od počátku koronavirové krize je to nejvíce kritizovaný člen Babišovy vlády, na jehož politický pád už dokonce vypisují sázkové kanceláře poměrně slušný kurz. Nakolik je ovšem reálné, že nakonec skončí v politické karanténě?

O Vojtěchovi se dlouho tradovalo, že patří k největším oblíbencům zakladatele a šéfa hnutí ANO. Ještě ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) si ho tehdejší ministr financí Babiš vytáhnul do čela speciálního týmu, jenž mu připravoval podklady o finančních tocích ve zdravotnictví, které v té době bylo pod správou sociální demokracie. Vojtěch se nepochybně osvědčil, a tak byla po volbách na podzim 2017 cesta do čela zdravotnického resortu otevřená.

Idylický vztah mezi Babišem a Vojtěchem je ovšem podle zákulisních informací už dávno pryč. Na zasedáních vládního kabinetu se premiér ke svému "oblíbenému" ministru údajně zrovna přátelsky nechová. Ostatně i široká veřejnost mohla poznat odvrácenou stranu tohoto politického vztahu. A to dokonce v přímém přenosu. Babiš se na Vojtěcha před zapnutými kamerami na tiskových konferencích několikrát obořil. A jednou ho vyloženě ponižoval, když požadoval, aby prozradil, od koho dostal mylnou informaci o údajně nesprávném testování na koronavirus v soukromé laboratoři.

Nejsme blbečci

Nejtvrdší kritika se na Vojtěcha snesla kvůli nedostatku respirátorů a ochranných roušek a kvůli počátečním zmatkům při jejich rozdělování. A nešlo jen o ataky od opozičních poslanců, ale rovněž od koaliční sociální demokracie. Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) dokonce vyzval Babiše, aby Vojtěcha odvolal a na jeho místo povolal současného náměstka Romana Prymulu. Uvedl to ještě před tím, než prezident Miloš Zeman oznámil, že Prymulovi za jeho přínos v boji s COVID-19 udělí na podzim nejvyšší státní vyznamenání - Řád bílého lva.

Šéfa zdravotnického resortu kritizovali rovněž komunisté, na jejichž podpoře je kabinet závislý. Předseda KSČM Vojtěch Filip serveru Seznamzprávy.cz o Vojtěchovi řekl, že situaci nezvládá.

Vojtěch to rovněž pořádně schytal od poskytovatelů sociálních služeb, které se starají o seniory a další nejvíce ohrožené skupiny. Daniela Lusková, která je ředitelkou Domova U Biřičky v Hradci Králové a současně viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb dokonce Vojtěchovi napsala, ať z nich nedělá nekompetentní blbečky. Nutno dodat, že v tomto případě mířila kritika rovněž na ministryně sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD).

Nespokojená veřejnost

Vojtěch zatím příliš nezabodoval ani u široké veřejnosti, což ukázal průzkum agentury SANAP pro televizi Nova z poloviny března. Největší důvěru lidí při řešení koronavirové krize jednoznačně získal ministr vnitra a předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Jako jedinému politikovi mu věřilo více než třicet procent obyvatel - konkrétně 33 procent lidí.

Na druhém místě s 26 procenty se umístil už zmiňovaný náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Třetí skončil premiér Babiš s necelou pětinovou podporou a čtvrtý ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) se zhruba 12 procenty. Nejmenší důvěru jen přibližně osmi procent lidí získal právě Adam Vojtěch.

Podobně skončil i výzkum agentury Kantar CZ z přelomu března a dubna pro Českou televizi. Jenom s tím rozdílem, že Prymula odsunul Hamáčka na druhé místo. Ovšem ministr Vojtěch zůstal s dvanáctiprocentní důvěrou na svém čtvrtém místě za premiérem Babišem.

Některé sázkové kanceláře rovněž vypsali kurzy na některé politiky, jestli ve svých funkcích vydrží do konce letošního roku. U ministra zdravotnictví Vojtěcha - jako u jediného vrcholného politika - je přitom pravděpodobnější, že do té doby skončí.

Babišovy kalkuly

Ze všech těchto indicií to vypadá, že by Babiš mohl skutečně ministra Vojtěcha obětovat. Jenže tak jednoznačné to není. Oficiálně se premiér svého ministra zatím pokaždé zastal a výzvy k jeho odvolání odmítal. To samozřejmě nemusí nic znamenat, může to být jen Babišův aktuální kalkul. V době nouzového stavu a krizového řízení by odvolání ministra zdravotnictví bylo krajně netaktické.

Pokud by tedy Babiš chtěl Vojtěcha nahradit, udělal by to nejspíš až po odeznění krize. Jenže na podzim se konají krajské volby a doplňovací volby do Senátu. Měnit složení vlády nedlouho před otevřením volebních místností, to je hazardování s důvěrou voličů. Z čistě časového hlediska se tak jako možný termín pro výměnu ministra jeví konec roku - po podzimních volbách. V tu dobu by to navíc byl ještě rok do nejdůležitějších voleb - těch do Poslanecké sněmovny.

Ostatně Babiš se podle neoficiálních informací už pokoušel Vojtěchova nástupce najít - ještě před vypuknutím koronavirové krizi. Ministerské křeslo údajně několikrát nabízel předsedkyni zdravotnického výboru sněmovny Věře Adámkové, která sice není členkou ANO, ale pod hlavičkou tohoto hnutí byla do dolní komory parlamentu zvolena. Vedle toho je profesorka Adámková předsedkyní správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a přednostkou preventivní kardiologie v pražském IKEMu.

Jenže Adámková nabídku opakovaně odmítla. O to víc se posléze začalo mluvit o náměstku Prymulovi jako o možném nástupci Adama Vojtěcha. Vynese ho jeho protikoronavirové tažení do čela ministerstva? Najít vhodného nástupce je samozřejmě klíčové. A komplikované. Zvláště u nedůvěřivého Babiše. Těžko si představit, že by momentální Babišův oblíbenec Karel Havlíček (za ANO) si k průmyslu a dopravě přidal ještě zdravotnictví.