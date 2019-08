Zaorálek chce na kultuře řešit platy a urgentní záležitosti

Čerstvě jmenovaný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce na úřadu nejdříve řešit platy v kulturní sféře a některé konkrétní urgentní záležitosti včetně situace v Národní galerii Praha (NGP) a Muzeu umění Olomouc (MUO). Řekl to v úterý poté, co ho do funkce jmenoval prezident Miloš Zeman a na ministerstvo uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády apeloval na to, aby se Zaorálek soustředil na obnovu kulturních památek.

Zaorálek řekl, že kultura je něco, čím by se mělo Česko prezentovat v zahraničí. Krásy Prahy mu prý pomáhaly při jednáních se zahraničními státníky, když v předchozí koaliční vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL plnil roli ministra zahraničních věcí. "Vždy jsem měl pocit, že s tím dostatečně nepracujeme. Máme-li kulturu prezentovat, musíme ji tady mít v podobě schopné prezentovat," uvedl. Přál by si vypracovat moderní vizi role kultury v současné společnosti.

V úterý odpoledne má Zaorálek na programu první schůzku se svým nejbližším týmem na ministerstvu. Chce se s kolegy seznámit a rozdělit si práci na urgentních věcech. Vrátit se plánuje například k některým rozhodnutím, která jeho předchůdce Antonín Staněk (ČSSD) učinil těsně před svým odvoláním. Například to, podle kterého už Hadí lázně v Teplicích nejsou kulturní památkou. "Zajímá mě to, budu se s tím chtít seznámit," uvedl Zaorálek.

Zabývat se bude i NGP a MUO. Odvolání šéfů těchto institucí Jiřího Fajta a Michala Soukupa kvůli údajným pochybením v hospodaření spustilo kritiku Staňka, po níž v čele kultury skončil. V případě pražské galerie si chce Zaorálek nechat poradit od odborníků, zda nevypsat nové výběrové řízení na jejího ředitele, což nyní zvažuje. Do Olomouce se plánuje vypravit. "Když to absolvuji, věřím, že budu moudřejší než dnes," řekl. Dodal, že si přeje především mluvit s přímými aktéry jednotlivých záležitostí.

Jednat chce dál i o rozpočtu. Po odvolání Staňka na konci července jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o penězích náměstek René Schreier, který dohodl navýšení příjmů proti původnímu návrhu o 440 milionů korun. Letos výdaje resortu činí asi 14,78 miliardy korun, v příštím roce by to po započtení slíbené sumy mělo být zhruba 14,8 miliardy. "Byl bych rád, abychom mohli otázku platů ještě zvednout a najít způsob, jak podmínky zlepšit," konstatoval Zaorálek.

Babiš řekl, že primární je obnova kulturních památek, za důležité označil i platy. "Je potřeba objektivně přiznat, že platy v kultuře je potřeba navyšovat, pan ministr to určitě s paní Schillerovou bude řešit," uvedl. Schreierovi poděkoval za to, že resort 26 a půl dne řídil, a dodal, že Zaorálkovi drží palce.