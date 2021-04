Zaorálek chce zatím zůstat na kultuře a jednat o změnách kompetencí MZV

Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) zatím odmítl nabídku přejít z ministerstva kultury do čela diplomacie. Je mu ale jasné, že vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) potřebuje řešit situaci v Černínském paláci. Diskusi o tom vidí na týdny. Novinářům v úterý řekl, že je nespokojen s tím, jak ministerstvo zahraničí funguje a jak byly jeho kompetence osekány. Žádá proto změnu. Myslí si současně, že je třeba pokračovat v nynější práci na ministerstvu kultury, aby dokončil, co dělá a co slíbil. Nástup náchodského starosty a poslance ČSSD Jana Birkeho označil za příliš odvážný plán.

"Necpu se nikam a připadá mi přirozené pokračovat tady," uvedl. Dodal, že je připraven jednat o řešení situace, která vznikla po odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). O případném přechodu zpět do Černínského paláce plánuje Zaorálek jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Chce se ho zeptat například na možnost koordinace evropské politiky. Na tiskové konferenci připomenul, že Petříček například nemohl promluvit do nákupu vakcín proti covidu. Diskusi o podmínkách pro svůj případný přestup na ministerstvo zahraničí vidí Zaorálek na týdny, do voleb přitom zbývá necelého půl roku. Jednat s vicepremiérem Hamáčkem bude v nejbližší době.

Ministerstvo kultury řeší podle Zaorálka klíčová témata, není kvůli covidu ve standardním provozu, vyplácí kompenzace pro tisíce lidí v kultuře. Ministerstvo zahraničí bylo podle Zaorálka "vykucháno", silné kompetence přešly jinam, řekl k evropské politice či vytvoření zmocněnce pro Rusko.

Rošáda necelý půl rok před volbami souvisí s víkendovým sjezdem sociálních demokratů, během něhož Petříček neuspěl v souboji o vedení strany. Podle předsedy ČSSD končí proto, aby byla strana před volbami srozumitelná.

Petříčka prezident Miloš Zeman odvolal v pondělí. Vedením diplomacie je zatím pověřen Hamáček.