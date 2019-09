Zaorálek zrušil Staňkovo výběrové řízení. Soukup se vrací

Nový ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se rozhodl, že zruší výběrové řízení na ředitele Muzea umění v Olomouci (MUO). Zaorálek to řekl novinářům při návštěvě města. Řízení vypsal počátkem července před svým odchodem z funkce ministrův předchůdce a spolustraník Antonín Staněk. Nový šéf resortu zároveň oznámil, že ředitelem MUO jmenuje Ondřeje Zatloukala dosud pověřeného vedením instituce. Jeho zástupcem se stane odvolaný ředitel Michal Soukup.

"Budu jmenovat Ondřeje Zatloukala ředitelem Muzea umění Olomouc. Myslím si, že v období, které bylo nyní velmi složité, se za ním semkla celá instituce, což je podivuhodné, že v takové těžké době lidé drží pohromadě. Myslím, že to byl jeho manažerský úspěch, že to dokázal. Ondřej Zatloukal také představuje určitou kontinuitu svým jménem, má otce, který tady hodně dokázal," uvedl ministr kultury.

Dodal, že Soukupa ředitelem nanovo jmenovat nemohl, podle právní analýzy bylo jeho odvolání právně bezchybné. "V rámci řešení, které jsem zvolil, se otvírá prostor pro to, aby se pan Soukup stal zástupcem Ondřeje Zatloukala a pokračoval v práci, kterou si cením," doplnil Zaorálek. Podotkl, že s ním hodlá spolupracovat i na úrovni ministerstva.

Staněk odvolal Soukupa 18. dubna, odůvodnil to jeho údajným selháním při přípravě a řízení projektu stavby Středoevropského fóra (SEFO) v období od září 2018 do dubna 2019. Vytkl mu údajně předražené nákupy pozemků, podobu žádosti o evropské dotace a nesrovnalosti v dokumentech k projektu a podal na něj zároveň trestní oznámení, stejně jako na jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Za to se Zaorálek oběma bývalým ředitelům omluvil. "Je mi velice líto, že se to stalo. Osobně jsem přesvědčen, že nedošlo k trestným činům. Tady se stalo něco, co se stát nemělo a já se snažím to napravit," doplnil ministr kultury.

Zaorálek zároveň označil za mimořádně významný projekt ojedinělé expozice výtvarného umění střední Evropy s názvem Středoevropské fórum, na jehož stavbu vláda uvolnila 600 milionů korun. Jeho podobu nechal v gesci muzea a architektonickou soutěž, kterou požadoval jeho předchůdce, označil za riziko. Otvírá se tím znovu cesta k původnímu projektu architekta Jana Šépky. "Myslím, že kdyby se vyhlašovala nyní soutěž, tak by to skutečně mohlo zkomplikovat rozhodnutí ohledně peněz v rozpočtu. Lidé, kteří se tím v Olomouci zabývají, se tím zabývají léta a myslím, že ví, co mají dělat," doplnil ministr.

Zaorálek rozhodnutím ukončil napětí v MUO, jehož zřizovatelem je ministerstvo kultury. Jeho pracovníci kroky jeho předchůdce dlouhodobě kritizovali. Žádali Staňkovu rezignaci, zapojili se i do petice zástupců pražského Centra pro současné umění DOX a uspořádali na protest proti Staňkovi koncert v proluce, kde má SEFO stát.

Staněk týž den jako Soukupa odvolal rovněž ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. Zaorálek, který je ve funkci od 27. srpna, zrušil tento týden také výběrové řízení na ředitele této instituce.