Zápisy do 1. tříd budou v dubnu, ale bez přítomnosti dětí

Základní školy budou muset v dubnu zapsat předškoláky do prvních tříd bez přítomnosti dětí. Ve svém opatření v souvislosti se situací kolem koronaviru jim to nařídilo ministerstvo školství. Informovala o tom mluvčí úřadu Aneta Lednová. Zápisy se budou konat podle plánovaného harmonogramu, tedy v období od 1. dubna do 30. dubna.

"Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů," píše se v opatření. ČTK má dokument k dispozici. Situace dle ministerstva vyžaduje organizovat zápisy bez přítomnosti dětí. Školy by také měly upřednostnit podání přihlášky tak, aby do školy nemuseli chodit ani rodiče, tedy prostřednictvím datové schránky, e-mailu či elektronicky.

Zápisy se týkají všech dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a zhruba 20 procent sedmiletých dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech. Podle odhadů ministerstva by mělo jít k zápisům kolem 137 800 dětí, z toho 25 500 sedmiletých a 800 pětiletých. Loni v září nastoupilo do prvních tříd dle statistik ministerstva 106 621 dětí.