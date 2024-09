Záplavy ovocnářům velké škody nenadělaly, zasáhly některé podniky na Olomoucku

Záplavy, které v minulých dnech zasáhly Českou republiku, ovocnářům velké škody nenadělaly. V nejpostiženějších oblastech na severu Moravy a ve Slezsku, například na Opavsku, Krnovsku či v oblasti Hanušovic, se ovoce v sadech pěstuje málo. Škody mají některé jednotlivé podniky na Olomoucku. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík.

"Určité škody máme na Olomoucku, kde bylo zatopeno několik málo desítek hektarů sadů. Předpokládáme že mohou být škody na infrastruktuře, na poškozených plotech nebo závlahových systémech. Zatím to jsou ojedinělé případy," uvedl.

Samotné úrody se poškození záplavami nedotklo, protože sady letos na jaře zasáhly silné mrazy a úroda je proti jiným letům násobně nižší. Zaplavení sadů na jeden až dva dny jádrovinám, tedy jabloním a hrušním, podle Ludvíka nevadí. Horší to je u peckovin, u nichž může porost odumřít již po několik hodinách pod vodou.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes v Bruselu uvedl, že Česká republika v současné době vyčísluje škody, které záplavy způsobily zemědělcům. O pomoc z krizové rezervy EU pro zemědělství zatím Česko podle něj žádat nebude. Nyní je zejména klíčové, aby se pro postižené farmáře uvolnila pravidla a nemuseli čelit zbytečným kontrolám plnění podmínek dotací, řekl Výborný. S tím Ludvík souhlasí, takové opatření podle něj zemědělcům nyní pomůže nejvíce.

Ovocnáři letošní škody z mrazů odhadli zhruba na 1,3 miliardy korun. Na kompenzace ztrát by ovocnáři a ovocnářští a lesní školkaři měli především z EU a také ze státního rozpočtu získat podporu téměř půl miliardy korun. Podpora podle Ludvíka umožní pěstitelům založit novou úrodu, přežít a vyhnout se kvůli ztrátám z mrazů kácení sadů.

Po zpřesněném zářijovém odhadu sklizně jablek a hrušek by celková sklizeň ovoce v ČR měla letos meziročně klesnout o 72 procent asi na 33.767 tun. Proti průměru sklizní posledních pěti let ve výši 138.963 tun by měl pokles činit 76 procent.