Zaprášená Volyně: Nedá se dýchat. Firma přiznala pochybení

Obyvatelům Volyně minulý týden znepříjemnil ovzduší prach vypadající jako vápenka. Na náměstí a jeho okolí ho rozšířila firma, která byla Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) České Budějovice pověřena, aby ve městě zasypala dlažební kostky. Té se to ale vymklo z rukou a nese za to plnou zodpovědnost. Informoval o tom Strakonický deník.

Vypadalo to skoro jako by do Volyně předčasně dorazila zima. Bílá pokrývka na ulicích kolem náměstí ale byl ve skutečnosti prach, který vířila projíždějící auta. Obyvatelům obce se špatně dýchalo a některým se dokonce posypový materiál dostával do oken.

"Nedá se dýchat, auta jsou plná prachu, obchody a byty kolem náměstí také. Ve čtvrtek tady nějací maníci lopatami rozhazovali nějaký zásyp do dlažby náměstí. A vůbec jim nevadilo, že se práší," citoval Strakonický deník jednoho z obyvatel Volyně.

"Zasypávali dlažební kostky a vysypali to a rozházeli. Když přijel kamion, šel za ním oblak mraku. Nemohla jsem ani větrat. Mám zaprášené auto i na sídlišti, je to po celé Volyni. A teď si vezměte, když vám netěsní okna, máte to i uvnitř. Přišla jsem domů a musela jsem se umýt, protože to kousalo a žralo," sdělila pro Radiožurnál paní Jiřina.

Město na rozvířený prach v pátek upozornilo ŘSD, které za silnici zodpovídá. To uvedlo, že došlo k pochybení ze strany najaté firmy. "Šlo o nutné dosypání materiálu do spár mezi kostkami na náměstí. Bohužel, firma, která to prováděla, nezvolila vhodný materiál. Kdyby hned při dosypávání použila kropičku a směs zvlhčila, k žádnému problému by nedošlo," vysvětlil provozní ŘSD Tomáš Voráček.

Za prací stála stavební firma HUKO, jejíž šéf Vlastimil Kokeš přiznal vinu a vyjádřil nad celou situací lítost. "Bylo to moje špatné rozhodnutí," řekl exkluzivně pro Strakonický deník, který s ním vydá celý rozhovor v pátek 30. srpna.

Firma během víkendu zaprášené cesty průběžně kropila a čistila. Město na své facebookové stránce uvedlo, že "lidé, kteří utrpěli škody na majetku nebo vynaložili potřebné náklady na odstranění nečistot, ať danou věc nafotí a nechají opravit, vyčistit apod. Záznamy a doklady shromažďují na úřadě a následně Stavební firma HUKO, s. r. o. (realizátor stavby) náklady uhradí."