Zásilkový výdej léků i částečnou legalizaci konopí Sněmovna patrně zamítne

Možnost zásilkového výdeje léků na předpis i částečnou legalizaci konopí Sněmovna pravděpodobně zamítne. Zdravotnický výbor doporučil plénu, aby tyto pozměňovací návrhy k vládní předloze o léčebném konopí neschválilo. Ve výboru narazila také úprava, jež by umožnila odborný dohled nad injekčním užíváním drog. O podobě novely o návykových látkách by měla dolní komora hlasovat na schůzi, která začne v úterý.

Proti možnosti zásilkového výdeje léků na předpis, jak ji navrhují Adam Vojtěch a Patrik Nacher (oba ANO), se už dříve postavila Česká lékárnická komora. Zamítnutí pozměňovacího návrhu doporučilo deset ze 13 přítomných členů výboru. Stejným poměrem hlasů se výbor postavil proti snahám Piráta Tomáše Vymazala o to, aby si dospělí lidé mohli při splnění určitých podmínek vypěstovat a zpracovat až tři rostliny konopí výhradně pro vlastní potřebu. Obdobný širší návrh Sněmovna koncem ledna zamítla v samostatné předloze už v úvodním kole.

Vymazal stojí i za návrhem, který by umožnil vznik místností, v nichž by si drogově závislí lidé mohli pod dohledem zdravotníků aplikovat návykovou látku, kterou získali na černém trhu. Rovněž o této úpravě budou poslanci hlasovat se záporným postojem výboru.

Těsnou většinou jednoho hlasu výbor doporučil schválení pozměňovacího návrhu zemědělského výboru, podle kterého by se za technické pokládalo konopí s obsahem účinné látky THC do jednoho procenta, což je více než nyní. Stejně tak členové podpořili úpravu Rostislava Vyzuly (ANO), aby se na konopný extrakt a tinkturu s obsahem do jednoho procenta THC nepohlíželo jako na návykovou látku.

Cílem vládní předlohy je léčebné konopí zlevnit a učinit je dostupnější. Lékaři je navíc budou moci předepisovat i elektronicky, což by v důsledku mělo snížit možnost nežádoucích účinků při kombinaci s jinými léky.

Soukromé subjekty by podle předlohy mohly pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a distribuovat ji za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku. Nyní Státní ústav pro kontrolu léčiv vykupuje na základě tendru objednaný objem konopí od vybraného dodavatele.

Ministerstvo zdravotnictví si od změny zákona slibuje zvýšení konkurence a pokles ceny léčivých přípravků s obsahem konopí. V současnosti stojí jeden gram léčebného konopí podle informací z lednového úvodního kola projednávání novely 170 korun až 250 korun.

Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na něž nezabírají jiné léky. Předepisují ho vybraní lékaři, například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou a AIDS.

Do novely by se podle stanoviska výboru měl dostat Vojtěchův návrh, podle něho by lékový ústav mohl blokovat internetové stránky, na nichž se nabízejí nelegální a padělané léky. Mohlo by také vzniknout centrální úložiště záznamů o očkování lidí, které by sloužilo jako elektronická obdoba očkovacího průkazu.