Zástupci ANO, ODS a Lepšího Severu podepsali v Ústeckém kraji koaliční smlouvu

Zástupci ANO, ODS a Lepšího Severu dnes podepsali v Ústeckém kraji na krajském úřadě koaliční smlouvu. Kandidátem na hejtmana je lídr vítězného hnutí ANO Richard Brabec. V zastupitelstvu, které má 55 členů, bude mít koalice 37 hlasů.

Hnutí ANO bude mít hejtmana a dalších šest členů rady, ODS tři členy rady a uskupení Lepší Sever jednoho radního. V opozici budou Starostové pro Ústecký kraj, koalice SPD, Trikolora a PRO a koalice STAČILO!. V uplynulých čtyřech letech region vedla koalice ANO, ODS a Spojenců pro kraj. Posledně jmenovaný politický subjekt se do zastupitelstva letos nedostal.

Za ANO bude vedle hejtmana v radě jako statutární náměstkyně Jindra Zalabáková, náměstkem bude Tomáš Kirbs. V radě za ANO bude ještě Vlastimil Skála, Jiří Fedoriška, Radim Laibl a Jiří Valenta. Za občanské demokraty bude náměstkem Jiří Kulhánek a v radě bude Tomáš Rieger a lidovec Jan Růžička zvolený na kandidátce ODS. Za Lepší Sever bude neuvolněným radním mostecký primátor Marek Hrvol.

Stejně jako v předchozích čtyřech letech bude mít Zalabáková za ANO na starosti školství a starosta Žatce Laibl zdravotnictví. Ten bude nadále neuvolněným členem rady. Bez nároku na odměnu bude v radě ještě Valenta, jenž bude mít v gesci inovace. Kirbs, který je doposud starostou obvodní radnice centrum v Ústí nad Labem, bude spravovat oblast životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Památková péče, kultura a regionální rozvoj bude v rukou Skály. Brabec, který je poslancem za Jihočeský kraj, bude mít pod sebou transformaci, krizové řízení, legislativu a vnější a zahraniční vztahy. Oblast investic a majetku připadne litvínovskému radnímu Fedoriškovi.

Nadále jako náměstek pro sociální věci a vyloučené lokality bude v radě působit lídr ODS Kulhánek, Růžička bude pokračovat ve správě krajských financí. Rieger, který byl doposud radním pro investice, bude mít v gesci dopravu. Mostecký primátor žádnou konkrétní oblast v radě zatím na starosti nebude mít.

Výborů by mělo být podle Brabce deset. Výbor finanční zřejmě povede někdo z koalice SPD, Trikolora a PRO a výbor kontrolní zástupce Starostů pro Ústecký kraj. Ze zbylých osmi jsou navrženi tři předsedové jako neuvolnění, ostatní budou pobírat měsíční odměnu ve výši přes 90.000 korun. Jeden předseda výboru bude za Lepší Sever a jeden za ODS, ostatní posty připadnou hnutí ANO. S ustavujícím zastupitelstvem se podle Brabce počítá 4. listopadu, bude ale záležet na tom, zda krajský soud do té doby vyřeší dvě stížnosti ohledně voleb.

Brabec dnes zopakoval, že chce zůstat poslancem do konce volebního období, tedy ještě rok. "Byl jsem osm let poslancem a ministrem a stíhal jsem to všechno," řekl s tím, že prioritou je pro něj Ústecký kraj. "Budu mu věnovat čas tak, abych ho nešidil. Věřím, že to zvládnu. A pak si řekneme za rok." dodal místopředseda hnutí ANO. Podle něj by Kirbs měl dát přednost plně funkci náměstka před vedením ústeckého obvodu. Na programových prioritách byla podle Brabce shoda. Programové prohlášení chce nová koalice mít hotové do tří měsíců.

ANO získalo v zastupitelstvu 26 křesel, druzí Starostové pro Ústecký kraj a třetí ODS shodně po sedmi mandátech, koalice SPD, Trikolora a PRO má šest mandátů, STAČILO! pět a hnutí Lepší Sever čtyři.

Končící hejtman Jan Schiller (ANO) na kandidátce do krajských voleb nebyl. Lídrem byl původně bývalý chomutovský primátor Marek Hrabáč (zvolen za ANO), kterého policie v létě obvinila v souvislosti s machinacemi s tendry. Hrozí mu až 12 let vězení. Vedení ANO pak jeho kandidaturu odvolalo. Schillera zvolili lidé senátorem za Teplicko.