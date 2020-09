Zástupci Hnutí Duha a obcí vyzvali k podpoře obnovitelných zdrojů

Zástupci ekologického Hnutí Duha a vybraných obcí vyzvali na úterní tiskové konferenci pořádané pod širým nebem na pražském Malostranském náměstí k podpoře obnovitelných zdrojů energie v Česku.

Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE), který schválila vláda a míří nyní do Sněmovny, podle nich sice umožní například výstavbu větrných turbín, prozatím ale ignoruje možnosti fotovoltaických elektráren. Právě o jejich instalaci, a to zejména na střechách svých budov, přitom mají obce a města i jednotlivé domácnosti největší zájem, uvedli řečníci.

"Česká republika má stále nedostatečně využitý potenciál zejména ve střešních instalacích na výrobu elektrické energie ze slunce. Investiční a provozní dotační podpora či pobídky, například nízkoúročené úvěry, mohou napomoci rozvoji komunitní energetiky spíše než jen administrativní nařízení a příkazy," řekl v úterý místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseka na Kolínsku Pavel Drahovzal. Vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu, které je autorem novely, se shání.

Podle průzkumu agentury Focus, Marketing & Social Research pro Hnutí Duha patří fotovoltaické a větrné elektrárny mezi Čechy nejvíce preferované druhy energie. Nejvhodnějším modelem je podle tří čtvrtin z dotázaných právě vlastnictví ze strany obcí. "Češi fandí obnovitelným zdrojům energie a souhlasí s tím, aby se jejich novými elektrárnami staly obce a města. Třetina z nás by si ráda vyráběla elektřinu přímo doma. Obrovská zásoba čisté elektřiny zatím leží ladem," uvedl vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh. Průzkum se uskutečnil na konci minulého roku na vzorku asi 1000 respondentů z celé republiky.

Vláda v dubnu schválila návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie

Řečníci uvedli, že je třeba upravit pravidla podpory, aby obce od realizace obecních projektů obnovitelných zdrojů neodrazovaly. Upozornili, že obce na rozdíl od komerčních subjektů potřebují z objektivních důvodů na přípravu projektu více času - musí například podstupovat schvalování na zastupitelstvu. Hrozí proto, že perspektiva nestabilních podmínek či dokonce riziko nevypsání žádné podpory, bude zájemce o projekty komunit obnovitelných zdrojů odrazovat, dodali.

"Vítám, že je na stole zákon, který by obcím jejich projekty opět umožnil realizovat. Nerozumím ale tomu, proč má být nejperspektivnější a mezi starosty nejoblíbenější obnovitelný zdroj - slunce - ze zákona odstraněn. To vnímám jako vážnou chybu a snahu o pokračování stagnace komunitních obnovitelných zdrojů," uvedl starosta obce Kněžice na Nymbursku a zástupce Sdružení místních samospráv ČR Milan Kazda. Obec už více než 14 let provozuje vlastní bioplynovou stanici a biomasovou výtopnu. "Je také potřeba, aby byl legislativně umožněn vznik energetických společenství, které by zakládaly obce a přibíraly do nich svoje obyvatele," dodal.

Návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie schválila vláda na konci dubna. Vášně tehdy vzbudila rozhodnutím snížit podporu pro solární elektrárny na minimální úroveň v rozpětí stanoveném Evropskou komisí. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že očekává, že změna podpory pro obnovitelné zdroje povede k roční úspoře na podpoře mezi sedmi a deseti miliardami korun. Vyplácení podpory pro solární elektrárny dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman.

Dotace takzvaným podporovaným zdrojům energie vyplácí od roku 2013 Operátor trhu s elektřinou na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Stát v posledních letech každoročně přispívá dotací z veřejných peněz - letos to bude 27 miliard korun, zbytek zaplatí převážně spotřebitelé ve fakturách za elektřinu. Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 385 miliard korun, loni to bylo 45,4 miliardy Kč.