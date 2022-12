Zástupci nemocnic v Brně procvičovali napadení zařízení hackerem

Zástupci patnácti nemocnic z celé ČR ve středu v Brně nacvičovali postup při napadení zařízení hackerským útokem. Scénářem byl nenadálý výpadek systému. Zdravotnictví je v posledních třech letech jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků, Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) ročně eviduje dvě až tři desítky kybernetických útoků na nemocnice.

Tým z každého zařízení měl pět až šest členů, skládal se z odborníků například na kybernetickou bezpečnost, komunikaci či na lékařskou péči. "Cílem cvičení bylo připravit účastníky na to, jak by měli být schopni zvládat a čelit kybernetickým útokům v reálném světě v případě, že by se cílem takového útoky stali. Jak by měli reagovat, kdo by se na řešení toho incidentu měl podílet," uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr. NÚKIB cvičení organizoval.

Cvičení se účastnilo 15 zařízení, které neměly možnost účastnit se předchozího ročníku. Šlo o nemocnice, které spadají pod působnost zákona o kybernetické bezpečnosti. "V rámci toho cvičení všechny týmy procházejí scénářem, který je fikcí kybernetického útoku. Skládá se z několika různých vstupů, kdy ke každému jsou otázky nebo úkoly, na které musí ten tým v daném čase reagovat," popsal ředitel. Už dříve uvedl, že zdravotnictví je v posledních třech letech jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků. I proto je podle něj třeba taková cvičení.

"Přínosem pro nás byla spousta zajímavých příkladů, příkladů z praxe ale mohlo být více, že by promluvili třeba zástupci zasažených nemocnic. Jak oni se s tím vypořádali. Určitě tady padly ale i zajímavé podněty, které nějakým způsobem zařadíme do svých plánů," řekl mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jiří Erlebach. V minulosti kybernetickému útoku čelila například Fakultní nemocnice Brno, cílem útoku se ale staly také Psychiatrická nemocnice v Kosmonosech nebo benešovská nemocnice.

Počet kybernetických útoků na zdravotnická zařízení je podle NÚKIB za letošek meziročně zhruba stejný. NÚKIB jich letos zatím zaznamenal "nižší desítky", loni jich bylo 26. Jeden z incidentů byl kvalifikován jako velmi významný.