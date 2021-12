Zástupci ředitelů: Školství letos ovlivnily hlavně dopady výuky na dálku

Školství se letos zabývalo zejména epidemií covidu-19 a jejími dopady na výuku či maturitní zkoušky. Na jiná témata nebylo moc času. Řekli to předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček.

Za pozitivní označili to, že se premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nepodařilo prosadit návrh úřední maturity. Zklamal je ale výsledek projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících, jejíž schvalování Sněmovna v minulém volebním období nedokončila. Do nadcházejícího roku si přejí to, aby nastupující ministr školství Petr Gazdík (STAN) navázal na práci končícího ministra Roberta Plagy (za ANO).

Oba šéfové asociací kladně zhodnotili spolupráci s ministerstvem školství ohledně opatření proti epidemii. Ve středních školách měla podle Zajíčka na jaře vliv hlavně na praktické vyučování, které se při výuce na dálku nemohlo konat v obvyklém rozsahu. "Také diskuse na téma podoby maturitní zkoušky byly poměrně náročné, ale nakonec jsme dokázali maturity zvládnout s určitými úlevami klasicky, což považuji za důležité," uvedl. Snadné podle něj nebylo ani podzimní období, a to kvůli opakovaným karanténám tříd a nutnosti hybridní výuky. Podobně se vyjádřila Schejbalová.

Oba zklamalo to, že Sněmovna před říjnovými volbami nedokončila projednávání novely zákona o pedagogických pracovnících, která počítala mimo jiné s nastavením financování školních psychologů či speciálních pedagogů ve školách ze státních prostředků místo dotací. Schejbalová ještě vytkla ministerstvu, že se zástupci gymnázií neprobralo úpravy vzdělávacích plánů, které kladou větší důraz na informatiku v základních školách. Obává se, že na nové pojetí výuky informatiky budou chybět vyučující.

"Vůbec mě trápí nedostatek učitelů některých předmětů - konkrétně matematiky, fyziky, informatiky, chemie," řekla. I proto by se podle ní měl budoucí ministr školství rychle snažit znovu předložit novelu zákona o pedagogických pracovnících. "A doufám, že nová vláda dosáhne shody na tom, aby výše učitelských platů byla zakotvena na výši 130 procent průměrné mzdy a nebyly o tom každoroční nedůstojné dohady," dodala.

Podle Zajíčka zatěžuje školy i rostoucí administrativa a problémy v komunikaci s hygieniky, kteří nezvládají vždy trasovat kontakty nakažených a při nařizování karantény žáků nepostupují jednotně.

V nadcházejícím roce by si oba zástupci ředitelů přáli ve školství stabilitu. "Doufám, že nový ministr naváže na práci současného ministra a že nebude provádět žádné razantní změny," řekla Schejbalová. Očekává jednání o zavedení možnosti elektronického podávání přihlášek na střední školy a debatu o změnách v maturitách. Ke zvýšení kvality vzdělávání by podle Zajíčka měly do budoucna přispět rovněž inovace soustavy středoškolských oborů nebo úpravy v učivu.