Zástupci Spolu a Starostů pro jižní Moravu podepsali v Brně koaliční smlouvu

Zástupci koalice Spolu, která v Jihomoravském kraji vyhrála volby, a Starostů pro jižní Moravu dnes v Brně podepsali koaliční smlouvu. Hejtmanem zůstává Jan Grolich (KDU-ČSL). Je rád, že se podařilo dosáhnout koaliční dohody tak rychle, řekl. Až na Piráty, kteří pětiprocentní hranici nepřekročili, bude pokračovat stejná koalice jako v minulém volebním období. V zastupitelstvu bude mít 35 mandátů z celkových 65. Dokument podepsali lídři stran Grolich, Jiří Crha (ODS), Marek Sovka (TOP 09) a František Lukl (STAN), následovali další členové.

"Jsme první kraj, pokud se nepletu. Navazujeme se stejnými lidmi a stejným programem. Máme, a vždy jsme měli, přátelské vztahy. Domlouvání tedy nebylo dlouhé a nebyl důvod to odkládat," uvedl Grolich. Zástupci stran se již v neděli dohodli na složení krajské rady a personálním obsazení jednotlivých pozic.

V koaliční smlouvě strany definovaly své programové priority. "Důležité je, abychom nechali stejně vysoké investice do dopravy. V této oblasti také chceme pořídit nové vlaky na zbývající koleje. Do čtyř let asi nebudou hotové, ale měly by být ve výrobě. Ve zdravotnictví chceme zachovat stávající síť nemocnic v majetku kraje a systém řízení stabilizovat. Co se týče sociálních věcí, potřebujeme modernizovat domovy pro seniory a navýšit jejich kapacitu," uvedl Grolich.

Politiky nyní čeká dopracování programového prohlášení, které má být hotové do ustavujícího zasedání zastupitelstva. Dále je potřeba dokončit obsazení výborů a komisí včetně toho, kolik funkcí bude uvolněných.

Členové rady jsou již známí. Grolich bude mít kromě dosavadních oblastí, jako jsou finance nebo bezpečnost, nově na starost zdravotnictví. "Je to jedno z nejsilnějších témat, ve kterém se teď děje poměrně hodně věcí složitých na komunikaci. Veřejnost, i ta odborná, je vnímá citlivě. Je důležité to s nimi komunikovat, hejtman navíc na jednáních stejně být musí," řekl Grolich. Proti končícímu volebnímu období nebude mít v gesci sport. "Samozřejmě zdravotnictví je náročnější než sport, ale je vytvořená Jihomoravská zdravotní a máme tým odborníků. Nebojím se, že bych to z role hejtmana nezvládl," doplnil.

Funkci prvního náměstka, který má na starosti i dopravu a nově sport, bude nadále vykonávat Jiří Crha z ODS, radním pro školství bude i v dalším období Karel Jurka (ODS). Dosavadní radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS) bude mít na starosti životní prostředí a energetiku. Náměstkem hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch bude dál František Lukl ze STAN, funkce radního pro územní plánování zůstane Martinu Malečkovi z hnutí SOL za Starosty pro jižní Moravu.

Náměstkem pro strategický rozvoj a chytrý region bude Jan Zámečník z KDU-ČSL, který byl dosud náměstkem pro regionální rozvoj. Funkce radního pro investice připadne Davidu Grundovi (ODS), náměstkem pro sociální a rodinnou politiku se stane Roman Celý (KDU-ČSL) a Marek Sovka (TOP 09) dostane funkci náměstka pro regionální rozvoj a přípravu výstavby Jaderné elektrárny Dukovany II. Radním pro majetek bude František Hasoň (KDU-ČSL).

Do opozice míří v Jihomoravském kraji ANO, Stačilo! a koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní.