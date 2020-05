Zastupitelské úřady ve 20 zemích obnovily přijímání žádostí o česká víza

České zastupitelské úřady ve 20 zemích začaly v pondělí znovu přijímat žádosti o víza a o přechodné pobyty v Česku. Na 28 ambasádách a konzulátech je možné o ně žádat za účelem práce v Česku nebo spojení rodin. Informovalo o tom ministerstvo zahraničí. Česko zastavilo přijímání žádostí o víza a přechodné pobyty v polovině března v reakci na pandemii koronaviru.

Žádat o víza nebo o trvalé pobyty je možné například na zastupitelských úřadech v Číně, ve Vietnamu, v USA, v Srbsku nebo v Austrálii. Nadále naopak nelze žádost podat například v Británii, na Ukrajině, v Rusku či v Rumunsku. Omezení nadále platí ve státech, jejichž opatření přijatá proti nemoci covid-19 podání žádosti na českých zastupitelských úřadech neumožňují.

O víza a přechodné pobyty lze žádat pouze pro účely, které stanovilo nařízení vlády ze 4. května. O vstup do Česka se mohou ucházet zájemci o sezonní práce, lidé zařazení do vládních programů pro personál ve zdravotnických nebo sociálních službách či do programů pro vědecké pracovníky či pracovníci kritické infrastruktury. Důvodem pro podání žádosti může být i sloučení rodiny, jejíž část žije v Česku.

Česko v polovině března zcela zastavilo přijímání žádosti o víza i o přechodné pobyty, aby se snížilo riziko přenosu koronaviru do země. Už dříve bylo zastaveno vydávání víz pro občany Číny a Íránu, protože tyto země patřily mezi první velká ohniska pandemie ve světě.