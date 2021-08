Zavedení mistrovské zkoušky se oddálilo, do voleb se zřejmě už neschválí

Ministerstvu průmyslu se asi v tomto volebním období už nepodaří dokončit schválení mistrovské zkoušky pro lidi s výučním listem. Přípravu systému zkoušky, která měla podle původního plánu vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) začít fungovat tento rok, pozdržela mimo jiné epidemie covidu-19. Potřebnou novelu zákona zatím neprojednala ani vláda, návrhu tak hrozí, že po volbách takzvaně spadne pod stůl. Systém by jinak mohl začít fungovat nejdřív od příštího roku. Ministerstvo školství prodloužilo projekt jeho tvorby do 30. června 2022. Vyplývá to z informací z ministerstev školství a průmyslu.

Zavedení mistrovské zkoušky prosazovali v uplynulých letech zástupci zaměstnavatelů spolu s ministrem průmyslu Havlíčkem, který avizoval její rychlé uzákonění. Zkouška podle něj měla začít fungovat od letošního roku. Legislativní podobu zákona sliboval předložit do léta 2019, jeho úřad návrh zveřejnil v prosinci toho roku. Aktuálně k němu 28. července vypracovala své stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády, uvedl David Hluštík z odboru komunikace ministerstva průmyslu.

"V nejbližší době bude materiál projednán vládou ČR. Návrh zákona počítá s účinností od 1. ledna 2022. Vše je ale odvislé od dalšího legislativního procesu, který bude následovat po schválení návrhu vládou," řekl Hluštík. Podle něj po projednání návrhu vládou bude pokračovat klasický legislativní proces. Návrhy, které se nachází v nějakém čtení ve Sněmovně, s koncem volebního období končí. Pokud by návrh zůstal na vládě, buď by po volbách také skončil, nebo by ho mohl znovu projednat nový kabinet. Sněmovní volby budou letos 8. a 9. října.

Na přípravě mistrovské zkoušky se podílí také ministerstvo školství. Podle jeho dřívějších informací na záměru pracuje zhruba od roku 2016, tedy už od minulého volebního období. Projekt, který má stanovit podmínky pro mistrovské zkoušky ve 45 oborech, plánovalo dokončit původně tento rok. Podle výroční zprávy ho ale loni značně ovlivnila epidemie covidu-19. Projekt proto potrvá do 30. června 2022.

"Aktuálně byly dokončeny programy dalšího vzdělávání a byla zahájena tvorba učebních textů pro přípravu uchazečů ke zkoušce," řekl ředitel odboru komunikace ministerstva školství Ondřej Macura. Úřad podle něj také zpracovává standard všeobecné části zkoušky, kde se bude ověřovat zejména orientace v personálních a finančních záležitostech podnikání. Následně bude vytvářet ještě program dalšího vzdělávání a učební materiály k této části zkoušky, dodal.

Podle návrhu ministerstva průmyslu by měla být mistrovská zkouška dobrovolná, skládat by ji mohl vyučený člověk po pěti letech praxe v oboru. Zkouška by mohla stát v průměru asi 25 tisíc korun a měla by být dokladem nejvyššího řemeslného mistrovství. V prvních pěti letech po zavedení systému by se podle odhadu Hospodářské komory ČR mohlo konat ročně v průměru kolem 2000 zkoušek a vydat by se mohlo asi 1600 mistrovských listů.