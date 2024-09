Závěr koupací sezony v Česku místy komplikuje výskyt sinic

Koronavirus v Česku

Od října bude k dispozici rychlejší test ze slin, řekl epidemiolog Prymula

Česko by mělo mít od října rychlejší testy na koronavirus. Nákaza by se nezjišťovala z výtěru z nosohltanu, ale ze slin. Výsledek by byl zhruba za 45 minut. Na... více