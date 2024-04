Zavoral vedl ÚVN od roku 2010, léčil také prezidenta Zemana

Vizitka odcházejícího ředitele pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Miroslava Zavorala (70):

Datum a místo narození: 28. listopadu 1953, Litoměřice

Vzdělání: absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (1980); v roce 2000 ukončil postgraduální studium na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové; v roce 2008 byl jmenován profesorem; absolvoval studijní pobyty v Německu, USA a Japonsku

Dosavadní pozice: ředitel Ústřední vojenské nemocnice (od 1. července 2010, nemocnici předtím dočasně vedl)

Kariéra: začínal v nemocnici v Ústí nad Labem (1980 až 1990); později pracoval v pražské Všeobecné fakultní nemocnici; od roku 1997 zastával funkci přednosty 2. interního oddělení ÚVN, toto pracoviště se v roce 2004 změnilo na Kliniku gastroenterologie a hematologie a od roku 2005 na Interní kliniku 1. lékařské fakulty UK a ÚVN, Zavoral ji vedl mezi roky 2010 a 2020; od roku 2020 je přednostou Ústavu gastrointestinální onkologie ÚVN; v letech 2005 až 2015 byl vojákem z povolání, v květnu 2021 byl jmenován do hodnosti brigádního generála ve výslužbě

Ocenění: v roce 1999 převzal v Římě ocenění Evropské společnosti pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) za organizaci osvětové kampaně prevence kolorektálního karcinomu; o čtyři roky později byl vyznamenán čestným odznakem Armády ČR krále Přemysla Otakara II.; v roce 2022 převzal od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy

Ostatní:

- Specializací je gastroenterolog a internista. Je autorem desítek odborných publikací, podílí se na vzdělávání lékařů v oboru gastroenterologie. Zavoral je mimo jiné spoluautorem patentu na konstrukci takzvaného inteligentního laseru pro odstraňování žlučových kamenů. Podílel se i na zavedení nových metod endoskopie.

- Podílí se na osvětových akcích v oblasti prevence rakoviny tlustého střeva. Je odborným garantem Národního programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. Svůj výzkum zaměřuje též na včasnou diagnostiku nádorů slinivky břišní a dalších onemocnění.

- Zavoral byl ošetřujícím lékařem bývalého prezidenta Miloše Zemana, staral se o něj také během hospitalizace na podzim 2021, kdy byl Zeman ve vážném stavu a v nemocnici strávil 48 dní. Na začátku Zemanovy hospitalizace v říjnu 2021 například Zavoral médiím sdělil, že důvodem jsou komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Přesnou diagnózu neuvedl, neboť k tomu neměl Zemanův souhlas.

- Později si Zeman stěžoval, že vedení v ÚVN v říjnu 2021 vytvořilo dva "přípisy" týkající se jeho zdravotního stavu, o nichž ani nevěděl. Jedno stanovisko dali vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky Vratislavu Mynáři a druhé předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), v němž bylo uvedeno, že Zeman není schopen vykonávat pracovní povinnosti. Hovořilo se tehdy o možnosti dočasně převést některé prezidentské pravomoci.

- Zavoral ale Zemanovo tvrzení odmítl. "Dovolím si uvést mylnou interpretaci na pravou míru: Z ÚVN nebyla zaslána Senátu zpráva o zdravotním stavu pana prezidenta, nýbrž pouze písemné odpovědi na písemně zaslané dotazy, to je nutné zdůraznit. S daty každého pacienta, prezidenta nevyjímaje, nakládáme velmi obezřetně a s respektem k zákonu," citoval ho loni v dubnu server iDNES.cz.

- Zeman v lednu 2023 v rozhovoru pro Blesk.cz také uvedl, že Zavoral při jeho hospitalizaci na podzim několika lidem řekl, že buď hlava státu z ÚVN odejde v rakvi, nebo do léčebny dlouhodobě nemocných (LDN). Také to Zavoral odmítl. "Nemohu se hlásit k něčemu, co jsem neřekl. Toto není můj styl vyjadřování," uvedl bývalý exprezidentův ošetřující lékař.

- Loni v březnu Zavoral také vyhotovil zprávu o zdravotním stavu Zemanova nástupce na Pražském hradě Petra Pavla. Podle ní komplexní vyšetření prokázalo, že Pavel je schopen ze zdravotního hlediska bez výjimek vykonávat všechny prezidentské povinnosti. Zavoral ve zprávě Pavla označil za zdravého a vitálního muže, "který je schopen plně vykonávat veškeré povinnosti v rámci funkce prezidenta České republiky".