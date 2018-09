Zdravotnické odbory trvají na plošném růstu tarifní části platů

Zdravotnické odbory dál trvají na desetiprocentním růstu tarifní složky mezd a platů. Řekli to zástupci výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče po jejím jednání. Ministerstvo zdravotnictví plošné přidávání odmítá. Peníze od zdravotních pojišťoven pro příští rok podle něj pokryjí navýšení tam, kde ho ředitelé nemocnic potřebují.

"Požadavek zůstává beze změny. Sdělíme to panu ministrovi ve čtvrtek a jsme připraveni si vyslechnout jeho nabídku," uvedla předsedkyně svazu Dagmar Žitníková. Odbory jsou od poloviny srpna ve stávkové pohotovosti. "Chceme deset procent proto, aby se lidé udrželi, aby neodešli mimo zdravotnictví. Uvítali bychom, kdyby ministerstvo přidalo nastupujícím i více než deset procent, aby vůbec nastoupili," dodala.

Ministr Adam Vojtěch (za ANO) ale opakovaně uvedl, že s plošným navyšováním nesouhlasí. Úhradová vyhláška, která peníze ve zdravotnictví na příští rok rozděluje, je už podle něj podepsaná a brzy vyjde ve Sbírce listin. Podle ministra by bylo dobré zvýšit příjmy nízkopříjmovým skupinám ve zdravotnictví, zejména mladým lékařům, aby byli motivováni jít do nemocnic.

Odbory už dříve popsaly další kroky, pokud ministr jejich požadavky nevyslyší. Chtějí podat podněty na inspektoráty práce, aby přepočítaly přesčasové hodiny zaměstnanců nemocnic. Podle Žitníkové mají někteří i více než dvojnásobek povolených 416 hodin.

"Podněty na inspektoráty práce máme připravené. Je to jedna z možností po jednání s panem ministrem," vysvětlila Žitníková. Odbory podle ní také připravují vzor podání informace nadřízenému, kterou mohou zaměstnanci na problémy upozornit.

Koncem prázdnin se vláda dohodla s odbory, že platy ve veřejném sektoru vzrostou od ledna a většině pracovníků veřejných služeb se zvednou tarify o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Sestry ve směnném provozu dostanou podle tehdejší dohody o 5000 korun víc na osobu, v průměru je to podle Vojtěcha asi 15 procent navíc.

Vojtěch v neděli uvedl, že financování zdravotnictví nemůže vyřešit ani jeden ministr, ani jedna vláda, proto by chtěl k tématu svolat na podzim kulatý stůl politických stran. Podle Žitníkové by se měly mimo jiné zvýšit platby za státní pojištěnce, tedy děti, seniory a nezaměstnané, a za osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ), které by se měly na systému podílet solidárněji. Možné navýšení plateb za OSVČ je podle Vojtěcha ale i na rozhodnutí vlády a ministerstva financí.